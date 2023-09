Knast für Hausbesitzer?, KI für Regierungspropaganda & kokainisches Getreide

In Deutschland wird das sogenannte Bürgergeld erhöht. Ein auf Nius veröffentlichtes Rechenbeispiel belegt, daß eine 5-köpfige Familie mit Bürgergeld mehr hat als mit einer Vollzeit-Stelle und einem Minijob.In Großbritannien sollen neue Straftatbestände geschaffen werden, wenn Hauseigentümer die Vorschriften der Gesamtenergieeffizienz nicht erfüllen. Die Strafen reichen bis zu einem Jahr Gefängnis und 15.000 Pfund.Das US-Unternehmen Accrete AI bietet Softwarelösungen, um "Desinformation" in den sozialen Medien in Echtzeit zu erkennen und zu bekämpfen. Der Anspruch hört sich gut an, die jüngere Vergangenheit lehrt, daß sich "Big Tech" schon mehrfach von Regierungen benutzen ließ, um Meinungen zu unterdrücken und bürgerliche Freiheiten einzuschränken.Außenministerin Baerbock spricht von "kokainischem Getreide", während sich die militärische Lage der ukrainischen Armee immer weiter verschlechtert und die Gefahr steigt, daß die NATO direkt in den Konflikt gezogen wird.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)