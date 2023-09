Sean Lusk von Walsh Trading: Gold könnte angesichts Aktien- & Dollarstärke erneut 1.900-Dollar-Marke erreichen

Während die längerfristigen Aussichten für Gold weiterhin gut sind, könnten saisonale Faktoren sowie die Stärke der Aktien und des US-Dollar dazu führen, dass das Edelmetall erneut die Marke von 1.900 Dollar erreicht, bevor es weiter steigt, so Sean Lusk, Co-Direktor für kommerzielle Absicherung bei Walsh Trading. "Aus saisonaler Sicht sind die Preise in der zweiten Hälfte des Sommers höher, wenn die physische Nachfrage besser ist", erklärte Lusk am 1. September gegenüber Kitco News "Bis vor kurzem haben wir diesen saisonalen Aufschwung hier noch nicht wirklich gesehen. Saisonbedingt geht es im September nach dem Labor-Day-Wochenende ein wenig bergab. Aber bei all dem, was weltweit vor sich geht, muss man die saisonale Entwicklung ein wenig aus dem Fenster werfen." Aus technischer Sicht merkte Lusk an, dass der Goldpreis in der vergangenen Woche einige Unterstützungsniveaus durchbrochen habe, aber es sei noch offen, ob es in dieser Woche zu einer Fortsetzung der Rally kommen werde."Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein Hinweis auf eine mögliche Erholung und einen Durchbruch über 2.000 Dollar ist", meinte er. "Ich denke, der Markt sagt uns, dass er bis auf 1.980 Dollar gestiegen ist, und dass jeder Wert in der Nähe dieses Wertes wieder auf psychologischen Widerstand stoßen wird. Aber technisch gesehen spielt das keine Rolle." Lusk gab jedoch zu bedenken, dass der Goldpreis angesichts der jüngsten Dollar-Rally und der kurzfristigen Bodenbildung bei den Aktien wieder fallen könnte, bevor er weiter steigt."Höhere Aktien und ein höherer Dollar werden einfach niedrigere Goldpreise bedeuten", erklärte er. "Meiner Meinung nach war die jüngste Trendwende bei Gold darauf zurückzuführen, dass der Aktienmarkt ein wenig nachgegeben hat, und daher besteht die Möglichkeit eines weiteren Rückschlags bei den Metallen, sollten wir uns weiterhin in diesem Umfeld bewegen."© Redaktion GoldSeiten.de