Gold zieht sich zurück; Wachstumsrisiken fördern US-Dollar als sicheren Hafen

Aufgrund steigender Anleiherenditen und eines sprunghaften Anstiegs des US-Dollar sank der Goldpreis am Dienstag auf ein Wochentief, da die Anleger eine Absicherung gegen die Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum suchten, berichtet Reuters . Die Sorge um das globale Wachstum, insbesondere in China und der Eurozone, ließ den Dollar als sicheren Hafen gegenüber einem Währungskorb auf ein Mehrmonatshoch steigen, was Gold für Käufer aus Übersee teurer machte."Die globalen Anleiherenditen sind auf breiter Front stark gestiegen, und es scheint, dass die Sorgen um das globale Wachstum noch größer werden könnten, was alle wieder zum Dollar treibt", meinte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA. "Die Geschichte von der globalen Wachstumsverlangsamung wird sich letztendlich als positiv für Gold erweisen, und das wird erst der Fall sein, wenn der Markt skeptischer gegenüber den Rezessionsrisiken in den USA wird."Die Anleger konzentrierten sich in dieser Woche auch auf Äußerungen von Fed-Vertretern. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte in einem Interview mit CNBC am Dienstag, dass die jüngste Runde von Wirtschaftsdaten der Zentralbank Raum gibt, um zu sehen, ob sie die Zinsen wieder erhöhen muss. "In der Zwischenzeit zeigt das Edelmetall auf dem Tageschart Anzeichen von Erschöpfung. Schwäche unterhalb des 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts, was einen Weg zurück in Richtung 1.920 Dollar eröffnet", meinte auch Lukman Otunuga, ein Senior Research Analyst bei FXTM, in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de