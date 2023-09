Platin  Kurserholung auf tönernen Füßen

Mit der Mitte August an den bisherigen Jahrestiefs bei 889 bzw. 883 USD einsetzenden Erholung hat sich die Lage bei Platin in den letzten Tagen etwas entspannen und der bisherige Abwärtstrend abbremsen lassen. Allerdings gelang es der Käuferseite nicht, den Widerstand bei 988 USD zu durchbrechen und damit ein Kaufsignal auszubilden. Diese Schwäche nutzten die Bären mit einem weiteren Einbruch aus. So steuert Platin aktuell mit hohem Tempo auf die Unterseite der Range zu.Noch besteht die Chance, dass sich Platin im Bereich um 889 bis 908 USD in eine Bodenbildung retten und damit einen Bruch der Unterseite der Seitwärtsspanne der letzten zwei Monate verhindern kann. Dafür müsste aber ausgehend von diesen Unterstützungen ein steiler Konter starten, der diesmal direkt über 988 USD führen sollte.Misslingt eine Bodenbildung und bricht der Kurs unter 889 USD ein, wäre dagegen ein weiteres Verkaufssignal aktiv und zunächst mit einem Abwärtsimpuls unter 865 USD bis an den Support bei 822 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)