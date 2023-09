Die fiskalpolitische Situation der USA verschlechtert sich

Der Gold- und Silberpreis kann von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter die wirtschaftliche Lage, die Stimmung der Anleger und geopolitische Ereignisse. Die fiskalpolitische Situation in den USA und die Möglichkeit einer Schuldenkrise können eine Rolle bei der Beeinflussung der Preise dieser Edelmetalle spielen, obwohl die Beziehung nicht immer eindeutig ist.Wenn sogar die Washington Post gezwungen ist, darauf hinzuweisen, wie schlimm es ist, dann weiß man, dass es ziemlich schlimm ist. Es war ein langes Feiertagswochenende in den USA, und als solches sind einige Nachrichten und Schlagzeilen vielleicht an uns vorbeigegangen, ohne dass sie viel Aufmerksamkeit erregt hätten. Dies gilt insbesondere für wirtschaftliche Schlagzeilen, da sich die Mainstream-Medien nur selten die Zeit nehmen, Themen hervorzuheben, die dem finanzpolitischen Komplex schaden könnten.Am Sonntag, dem 3. September, erschien jedoch ein Artikel in der wahrhaftigen Washington Post. Wahrscheinlich haben Sie ihn verpasst, also sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um ihn zu lesen: US-Defizit explodiert, obwohl die Wirtschaft wächst . Natürlich diskutieren wir diese Themen schon seit Jahren. Erst Ende Juli haben wir erneut versucht, vor der Möglichkeit des Endes des großen keynesianischen Experiments zu warnen.Was ist "Das Ende des großen keynesianischen Experiments"? Kurz gesagt, es ist die mathematische Gewissheit exponentiell wachsender Schulden, die nicht mehr allein durch Wirtschaftswachstum bedient werden können. Irgendwann können nur noch neue Schulden und die Ausgabe neuer Währungen die Bestie schnell genug füttern, um sie am Leben zu erhalten. Darauf hat die Washington Post in ihrer Wochenendkolumne über die Feiertage hingewiesen, und hier sind einige der von ihr verwendeten Charts.Sehen Sie sich zunächst diesen Balkenchart der jüngsten jährlichen Haushaltsdefizite der USA an. Wie Sie sehen können, ist das Defizit nach dem Erreichen von 1.000.000.000.000 Dollar im Jahr 2019 mit den COVID-Lockdowns explodiert, da die Ausgaben in die Höhe schossen und die Steuereinnahmen einbrachen.Schauen Sie sich diesen Chart genauer an und beachten Sie, dass selbst bei einer "erholenden" und "starken" Wirtschaft im Jahr 2022, das Gesamtdefizit in der Nähe von 1.000.000.000.000 Dollar. Und jetzt, im Haushaltsjahr 2023, das am 30. September endet, wird es voraussichtlich fast 2.000.000.000.000 Dollar betragen. Was ist hier los? Nun, zunächst einmal hat die Geldpolitik der Fed die Zinsen die Zinsen auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gebracht. Während die USA versuchen, die angehäuften Schulden von über 33.000.000.000.000 Dollar zu bedienen, sind sie gezwungen, fast das Doppelte der Zinskosten zu zahlen, die sie noch vor ein paar Jahren unterhielten.