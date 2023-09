Byron King: BRICS jetzt auch im Energiebereich, plus Öl-/Gas- & Bergbauaktien zum Beobachten

Das jüngste BRICS-Treffen führte zwar nicht zu einer neuen goldgedeckten Währung, aber der Geologe und langjährige Newsletter-Autor Byron King von Paradigm Press erklärte gegenüber Investing News , dass es langfristige Auswirkungen hat, die sich erst noch zeigen müssen. Er wies darauf hin, dass sich der Block auf die Aufnahme von sechs neuen Ländern geeinigt hat: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Drei dieser Länder sind wichtige OPEC-Mitglieder, was den Fokus der BRICS auf Energie verstärken wird."Wenn man sich die Landkarte anschaut, ist die BRICS/OPEC jetzt auch im Energiebereich aktiv - sie ist ein Energiekraftwerk mit vielen strategischen Grundstücken, das die Seeverbindungen kontrolliert. Das ist es also, was vor sich geht", erklärte King. Obwohl die Welt auf sauberere Energiequellen umsteigt, betonte er, dass Öl und Gas noch länger Teil des Energiemixes sein werden, als viele Regierungen glauben wollen - das bedeutet, dass es Möglichkeiten für Investoren gibt, zu profitieren.Nach Kings Ansicht sind die Raffinerien derzeit die beste Wahl im Kohlenwasserstoffsektor. "Im Moment sind die Raffinerien die Geldmacher - wie Valero Energy, Marathon Petroleum, HF Sinclair. Sie machen Geld", meinte er. Insgesamt sieht er einen Bedarf an harten Vermögenswerten, wenn die Welt die derzeitigen Turbulenzen hinter sich gelassen hat. "Auf der anderen Seite dieses Schlamassels wird etwas anderes wertvoll sein. Anstelle von kanadischen Dollar oder US-Dollar wird etwas anderes einen großen Wert haben, und ich vermute, dass es sich dabei um Gold, Silber oder Kupfer handeln wird - also um harte Vermögenswerte", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de