Die Anti-Konzepte des Geldes: Wertaufbewahrung

Ein weiteres Anti-Konzept ist die Wertaufbewahrung. Schon der Begriff ruft das Bild eines Behälters hervor. Man schüttet Wasser in den Behälter und speichert es, bis man bereit ist, es wieder auszugießen. Irgendwie soll das, was wir als Geld bezeichnen, die Kaufkraft so aufbewahren, wie ein Krug Wasser aufbewahrt. Man soll sich die Kaufkraft wie eine Art Flüssigkeit vorstellen, für deren Aufbewahrung man lediglich ein geeignetes Gefäß braucht, das sie aufnehmen kann, ohne auszulaufen.Kognitiv ist das so, als würde man denken, der Fernseher beherberge kleine Menschen. Wikipedia definiert Wertaufbewahrung als: "...jede Ware oder jeder Vermögenswert, der normalerweise seine Kaufkraft auch in der Zukunft beibehält und die Funktion eines Vermögenswerts hat, der aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen und umgetauscht werden kann und beim Abruf vorhersehbar nützlich ist. Die gebräuchlichsten Wertaufbewahrungsmittel in der Neuzeit sind Geld, Währung oder ein Gut wie ein Edelmetall oder Finanzkapital."Beachten Sie die Behauptung, dass ein Geschäft die Kaufkraft bindet. Bei dem Begriff "zurückhalten" denkt man an eine Landschaftsmauer, die den Boden an einem Hang zurückhält. Der wirtschaftliche Wert ist weder eine Flüssigkeit noch eine physische Substanz. Er schwappt nicht wie Wasser und sickert nicht wie Schlamm. Er ist weder eine Entität, noch ist er einer Entität inhärent. Die Idee, Wert zu speichern, ist bestenfalls naiv, oberflächlich und für eine ernsthafte Untersuchung der Wirtschaft ungeeignet.Auf dem Markt ändert sich der marginale Bieter für jeden Vermögenswert ständig. Das gilt auch für den Angebotspreis. Wenn wir beobachten, dass der Wert eines Vermögenswerts über lange Zeiträume hinweg stabil ist, dann bedeutet dies, dass Millionen von Menschen über lange Zeiträume hinweg immer wieder dasselbe Angebot abgeben. Der Grund, warum sie den Wert so konstant halten, muss erst noch gefunden werden. Das Antikonzept der Kaufkraft unterstellt stattdessen, dass alles, was mit einem Vermögenswert gekauft werden kann, dem Vermögenswert selbst innewohnt.Die Wikipedia-Definition begeht denselben Fehler, den wir bei allen anderen Anti-Konzepten gesehen haben. Sie vereint zwei grundverschiedene Dinge in einem Wort. Nach der Erwähnung von "Geld, Währung oder einer Ware wie einem Edelmetall" wird "Finanzkapital" hinzugefügt. Auf den ersten Blick scheint das logisch zu sein. Dies ist nur eine Liste von Dingen, die Werte speichern können. Die Menschen kaufen Aktien, um ihre Kaufkraft zu bewahren. Erinnern Sie sich daran, dass Rand sagt, eine Definition müsse: "die unter einem einzigen Begriff zusammengefassten Dinge von allen anderen existierenden Dingen unterscheiden; und daher muss ihr bestimmendes Merkmal immer dieses wesentliche Merkmal sein..."Was ist die angebliche Eigenschaft, die Geld, Währung, Gold und Finanzanlagen verbindet? Angeblich ist es, dass sie Kaufkraft besitzen. Das ist ziemlich verhängnisvoll. Die eigentliche Bedeutung ist: Finanzielle Vermögenswerte können in Bezug darauf betrachtet werden, gegen wie viele Lebensmittel, Autos oder Xboxen sie eingetauscht werden können. Lebensmittel, Autos und Xboxen sind Konsumgüter. Finanzielle Vermögenswerte sind jedoch Produktivkapital. Die geschmuggelte Prämisse ist, dass Kapitalvermögen gegen Konsumgüter getauscht werden soll. Sie sind in Bezug auf die Menge an Konsumgütern zu betrachten, die sie kaufen können.Das wäre so, als würde man sagen, der Zweck eines Bauernhofs sei nicht der Anbau von Nahrungsmitteln, sondern die Liquidation, um Lebensmittel zu kaufen. Das Weideland soll an einen Bauträger für Eigentumswohnungen verkauft werden. Die Scheune soll abgerissen werden, um die Bretter an einen Bodenbelagshersteller zu verkaufen. Die Obstbäume sollen abgeholzt werden, um ihr Holz an einen Schreiner zu verkaufen. Sogar der Traktor geht an einen Künstler, der eine Skulptur für das Atrium des Wohnturms anfertigt. Dies ist ein Modell für eine Gesellschaft, die sich selbst kannibalisiert. Was machen die Menschen, wenn das produktive Kapital von allen Konsumgütern, die es gespeichert hat, geleert wurde, d. h. wenn das Kapital verbraucht ist?Und woher kommt der Bedarf an einem Wertaufbewahrungsmittel? Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Inflation und dem Verlust der Kaufkraft. Schauen wir uns eine Analogie an, um die Schwachstelle dieses Anti-Konzepts zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, die Regierung würde eine Vermögenssteuer einführen. Jeder muss sein gesamtes Vermögen zusammenzählen und jedes Jahr 2% des Gesamtwerts zahlen. Natürlich würden die Menschen dies hassen und nach einer Möglichkeit suchen, sich dieser Steuer zu entziehen.Stellen Sie sich vor, jemand schlägt einen Vermögenswert vor, der mit der Steuer Schritt hält, der Ihr Vermögen speichert, ohne dass die Regierung jedes Jahr 2% davon abzieht. Nein, das ist kein Steuervermeidungsmodell. Es ist ein Vermögenswert, bei dem das Finanzuniversum garantiert, dass er unabhängig vom Steuersatz mit der gleichen Rate steigt! Das ist eine schöne Vorstellung, aber sie existiert nicht. Das Universum bietet keine solche Garantie. Wenn das Gebot für einen Vermögenswert stetig steigt, müssen wir nach der zugrunde liegenden Ursache suchen. Und natürlich wird das nicht ewig so weitergehen, obwohl die Vermögenssteuer das könnte. Die Vermögenssteuer ist eine Allegorie für die Inflation und den Kaufkraftverlust.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 6. September 2023 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.