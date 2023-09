Heliostar legt Wachstumsziele fest, einschließlich eines parallelen Panels in Ana Paula, Mexiko

- Die Bohrergebnisse identifizieren ein paralleles Panel-Ziel, das sich ~50 Meter nördlich des hochgradigen Panels befindet und mehrere hochgradige Abschnitte aufweist:o 38,0 m mit einem Gehalt von 6,95 Gramm pro Tonne ('g/t') Gold, einschließlich 6,0 m mit einem Gehalt von 23,3 g/t Goldo 4,0 m mit einem Gehalt von 10,7 g/t Goldo 2,0 m mit einem Gehalt von 13,6 g/t Gold- Tiefe Expansionszone unter dem hochgradigen Panel mit offenen Abschnitten:o 13,5 m mit einem Gehalt von 29,1 g/t Goldo 40,0 m mit einem Gehalt von 6,30 g/t Gold- Neues Ziel West Breccia mit Goldmineralisierung und einer ebenso starken Signatur der Pathfinder-Elemente wie im High Grade Panel- Ziel San Luis, eine große Jaspis-/Aderzone mit offenen Goldbohrabschnitten und ungetesteten hohen Goldgehalten (3,0 m mit einem Gehalt von 11,35 g/t Gold) an der Oberfläche- Bohrungen zur Erprobung neuer Ziele beginnen im September 2023- Geänderte Vereinbarung über den Erwerb von Ana Paula mit Aufschub der nächsten Zahlung bis zur Durchführbarkeitsstudie oder bis 2025, je nachdem, was früher eintrittVancouver, 7. September 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") freut sich, neue Wachstumsziele auf dem Projekt Ana Paula in Mexiko ("Ana Paula" oder das "Projekt Ana Paula") vorzustellen. Das jüngste Bohrprogramm hat das Verständnis für die Kontrolle der Mineralisierung bei Ana Paula verbessert. Das Unternehmen hat diese Ziele durch eine Kombination aus neuen Daten und der Überprüfung historischer Informationen ermittelt.Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: "Bis heute, im Jahr 2023, hat sich das Team darauf konzentriert, die vom Unternehmen für das hochgradige Panel bei Ana Paula festgelegten Ziele zu erreichen. Wir haben bisher bedeutende Fortschritte gemacht. Jetzt kann das Unternehmen auf dieser Grundlage aufbauen, um das Ressourcenwachstumspotenzial des Projekts Ana Paula aufzuzeigen. Dies beginnt mit der bedeutenden Entdeckung eines parallelen Panels nur fünfzig Meter nördlich des hochgradigen Panels. Es eröffnet ein gut mineralisiertes neues Ziel für Erweiterungsbohrungen. Darüber hinaus sind die Ziele West Breccia, Expansion Zone und San Luis die höchsten Prioritäten einer Pipeline von Wachstumszielen bei Ana Paula. Das Team wird dem Parallel Panel und den West Breccia-Zielen für Bohrungen in diesem Monat Priorität einräumen."Das Verständnis des Unternehmens für Ana Paula basiert auf der Arbeit der früheren Betreiber. Dieser Prozess führte zu einer Weiterentwicklung des Verständnisses der Kontrollen der Goldmineralisierung. Der Großteil des hochgradigen Goldes ist in einer Diatrem-Brekzien-Gesteinseinheit enthalten. Dies war der Schwerpunkt der Exploration in der jüngeren Geschichte des Projekts. Das Unternehmen erkannte, dass die Brekzie ein hervorragendes Wirtsgestein darstellt und dass sie der Mineralisierung vorausgeht, jedoch spielen strukturelle Kontrollen eine weitaus größere Rolle bei der Konzentration der Goldmineralisierung.Eine breite Ost-West-Verwerfung kontrolliert die frühere Diatrem-Brekzieneinlagerung und schuf ausgezeichnete Goldpfade bei Ana Paula. Die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms auf dem hochgradigen Panel bestätigen diese Beobachtung. Da das historische Ziel die Brekzie und nicht die Ost-West-Verwerfungsstruktur war, wurden nur sehr wenige Bohrlöcher in der aktuellen PFS-Ressource in der besten Ausrichtung gebohrt, um diese Strukturen zu finden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71887/Heliostar_07092023_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Plankarte mit Bohrungen im Jahr 2023, historischen Collars und Kennzeichnung der wichtigsten Wachstumsziele und Infrastruktur bei Ana Paula.Im Zuge des jüngsten Bohrprogramms haben fünf Heliostar-Bohrungen die Fußwand des hochgradigen Panels erkundet. Der Abschluss dieser Bohrungen mit einer effektiveren Bohrausrichtung begann, ein neues paralleles Panel nördlich des bestehenden hochgradigen Panels zu definieren. Das Zielgebiet Parallel Panel hat derzeit eine Länge von 200 Metern und eine Breite von 150 Metern und ist weiterhin in alle Richtungen offen (Abbildung 2). Die Breite ist nicht genau definiert, da die meisten historischen Bohrlöcher das parallele Panel in einem hohen Winkel durchschnitten haben. Sie scheint jedoch von 2 bis über 15 Meter Breite zu variieren. Diese Löcher ergaben lange, hochgradige Abschnitte, einschließlich.- APM-17-15:--54,6 m mit einem Gehalt von 7,19 g/t Gold- APM-15-01:--97,6 m mit einem Gehalt von 4,64 g/t Gold- AP-11-72:--20,9 m mit einem Gehalt von 7,79 g/t Gold- AP-12-115:--9,5 m mit einem Gehalt von 5,06 g/t Gold und13,2 m mit einem Gehalt von 5,39 g/t GoldDie Heliostar-Bohrungen im Jahr 2023 durchschnitten die Zone in einer repräsentativeren Ausrichtung und ergaben die folgenden Abschnitte.- AP-23-299:--38,0 m mit einem Gehalt von 6,95 g/t Gold, einschließlich 6,0 m mit einem Gehalt von 23,3 g/t Gold- AP-23-304:--4,0 m mit einem Gehalt von 10,7 g/t Gold und 5,5 m mit einem Gehalt von 4,13 g/t Gold- AP-23-296:--2,0 m mit einem Gehalt von 13,6 g/t Gold- AP-23-303:--5,5 m mit einem Gehalt von 4,15 g/t GoldDas Unternehmen ist der Ansicht, dass ein systematisches Infill-Bohrprogramm mit Löchern, die in einer Nord-Süd-Ebene gebohrt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Goldunzen zu einer Ressource hinzufügen wird, die mit Untertagebaumethoden abgebaut werden könnte. Das Parallel Panel wird das erste Ziel sein, das im Rahmen des im September beginnenden Wachstumsbohrprogramms getestet wird.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71887/Heliostar_07092023_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Ein Schnitt durch das Parallel-Panel. Signifikante Abschnitte aus den Bohrungen von 2023 sind in roten Kästen und historische Abschnitte in schwarzer Farbe gekennzeichnet.Die Ressource Ana Paula ist in der Tiefe offen. Die Erweiterungszone befindet sich unterhalb des hochgradigen Panels. Der frühere Eigentümer erkannte das Potenzial dieser Zone und begann mit einem Abstieg, um die Zone für Bohrungen besser zugänglich zu machen. Die Bohrergebnisse umfassen.- AP-11-70:--13,5 m mit einem Gehalt von 29,1 g/t Gold- AP-13-215:--40,0 m mit einem Gehalt von 6,3 g/t Gold- AP-12-86:--20,5 m mit einem Gehalt von 6,0 g/t Gold- AP-12-90:--11,0 m mit einem Gehalt von 4,0 g/t GoldDer Zugang zur Expansionszone ist am besten von unter Tage oder durch Richtungsbohrungen möglich. Die zuvor besprochenen oberflächennahen Ziele haben schon allein aus diesem Grund Vorrang vor der Expansionszone.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71887/Heliostar_07092023_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Ein Schnitt durch das Ressourcenmodell aus der PFS 20231 , der das Ziel der Erweiterungszone hervorhebt (beschnitten auf Ressourcenblöcke mit mehr als 2 g/t).Die Goldmineralisierung im hochgradigen Panel im Kern von Ana Paula weist ausgeprägte Pfadfinderelemente auf, einschließlich Wismut. Zwei tiefe Bohrlöcher, 300 Meter westlich des hochgradigen Panels, durchschnitten Pfadfinderanomalien, die ebenso stark sind wie jene innerhalb des hochgradigen Panels (Abbildung 4; nächste Seite). Diese Löcher weisen ebenfalls schmale Goldabschnitte auf. Es wurden jedoch keine Nachfolgebohrungen durchgeführt, um eine potenzielle Goldmineralisierung ähnlich dem hochgradigen Panel bei der West Breccia zu erkunden.Gesteinssplitter an der Oberfläche oberhalb des Ziels West Breccia definieren mehrere Gebiete mit Goldanomalien von bis zu 2,77 g/t Gold. Die geophysikalischen Untersuchungen zeigen eine ähnliche Anomalie der Wiederaufladbarkeit wie im Bereich des hochgradigen Panels. Da es sich um ein oberflächennahes Ziel handelt, wird die West Breccia in der nächsten Phase der Explorationsbohrungen getestet werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71887/Heliostar_07092023_DEPRcom.004.pngAbbildung 4: Schnitte durch das Ziel West Breccia mit Abschnitten, die das Ziel in Gold, Wismutanomalismus und IP-Geophysik definieren.San Luis ist ein hybrides epithermales Ader-/Skarn-Goldziel mit hohen Goldgehalten, die in einem großen Gebiet mit Alteration beprobt wurden. Das Ziel befindet sich 5,5 Kilometer östlich von Ana Paula. Es beginnt an der Grundstücksgrenze zu Torex Gold und erstreckt sich über einen Streichen von 2,5 Kilometern auf den Grundstücken des Unternehmens. Bei dem Ziel handelt es sich um eine Zone mit intensiver Verkieselung, die Gold und Pfadfinderelemente enthält und epithermale Quarzadern in den verkieselten Strukturen aufweist. Die Oberflächenproben umfassen.- 3,0 m mit einem Gehalt von 11,35 g/t Gold (-nicht erbohrt)- 1,15 m mit einem Gehalt von 8,83 g/t Gold -(nicht erbohrt)- 0,5 m mit einem Gehalt von 16,7 g/t Gold--(Ungebohrt)In der Vergangenheit wurden zwei Bohrphasen mit den besten Ergebnissen von 3,05 Metern mit 3,32 g/t Gold und 15,3 Metern mit einem Gehalt von 1,18 g/t Gold abgeschlossen. In diesen Bohrungen wurden potenzielle Skarn-Kontakte zwischen der Kalksteineinheit und den Granodiorit-Intrusionen erprobt. Die verkieselten Strukturen, von denen die Geologen von Heliostar glauben, dass sie das größte Potenzial aufweisen, sind noch fast vollständig unerprobt.San Luis ist eines von mehreren regionalen Zielen, die im Mittelpunkt einer neuen Bohrgenehmigung stehen werden. Heliostar wird sie im Jahr 2024 anpeilen, sobald die Genehmigung erteilt wurde.Heliostar und Argonaut Gold haben die Bedingungen des Kaufvertrags für Ana Paula geändert.Argonaut Gold hat zugestimmt, die Barzahlung von 2.000.000 US$ im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie auf den 1. Januar 2025 zu verschieben. Dies ist eine Verlängerung um sechs Monate und stellt die früheste Bargeldverpflichtung dar, die Heliostar erfüllen muss.Im Gegenzug erklärte sich Heliostar bereit, Argonaut Gold die Gebühren für den Ana-Paula-Claim vom Abschluss der Transaktion bis zum 30. Juni 2023 in Höhe von 150.000 US$ zu erstatten. Darüber hinaus wird Heliostar bestimmte Übergangsdienstleistungen und Verwaltungskosten übernehmen, die während der Übergabe der Anlage anfallen.Außerdem wurde der Meilenstein für die Erweiterung der Tagebaugenehmigung bzw. die Erteilung einer neuen Untertagebaugenehmigung geändert, um klarzustellen, dass die Ausgabe von Aktien im Wert von 5.000.000 US$ durch den VWAP der Heliostar-Aktien für die zehn Handelstage, die am letzten Handelstag unmittelbar vor dem Datum der Erteilung der Genehmigungen enden, geteilt wird.Das Unternehmen veranstaltet heute (7. September ) um 11.00 Uhr Pazifik/2.00 Uhr Ostküstenzeit ein Online-Seminar, um ein Update zu den Fortschritten zu geben, die während des Sommers bei Ana Paula gemacht wurden. Das Unternehmen wird einen detaillierten Überblick über die bisherigen Fortschritte beim Re-Scope, die Katalysatoren für den Rest des Jahres 2023 und die Optionen für eine rasche Produktionsaufnahme von Ana Paula geben.Bitte benutzen Sie den Link hier, um sich für das Online-Seminar zu registrieren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JfM07_7USW-yZZmaVAS5tgStewart Harris, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Informationen genehmigt.Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit den mexikanischen Bundes- und Lokalbehörden an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold (630.000 nachgewiesene und 451.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 2,38 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 2.547.000 Unzen Silber (1.322.000 nachgewiesene und 1.226.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold (703.800 gemessene und 765.000 angezeigte Unzen) mit 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber (1.637.000 gemessene und 1.963.000 angezeigte Unzen) mit 5,3 g/t Silber. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Gefälles.1 Eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie mit dem Titel "Ana Paula Project NI 43-101 Technical Report Preliminary Feasibility Study Update" wurde am 6. April 2023 mit einem Gültigkeitsdatum vom 28. Februar 2023 auf SEDAR eingereicht und für das Unternehmen von Daniel H. Neff, PE, Art S. Ibrado, PhD, PE, Richard K. Zimmerman, RG, SME-RM, Craig Gibson, PhD, CPG, Andrew Kelly, P.Eng, Gordon Zurowski, P.Eng., Paul Daigle, P.Geo., Gilberto Dominguez, PE und James A. Cremeens, PE, PG.Charles Funk, Geschäftsführender DirektorE-Mail: charles.funk@heliostarmetals.comRob Grey, Investor Relations ManagerHeliostar Metals Ltd.E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Exploration, Erschließung und Produktion auf den Grundstücken des Unternehmens, die Genehmigung des San-Antonio-Projekts, die Veröffentlichung von Explorationsergebnissen und zukünftige Ressourcen- und Reservenschätzungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie die zukünftigen Explorationspläne basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, die Nicht-Eskalation von Gesundheitskrisen oder anhaltenden militärischen Konflikten, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Rechtsordnungen; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von anhaltenden militärischen Konflikten und von allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.