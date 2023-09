Persönliches Einkommen, Verbraucher- und Unternehmensverschuldung

Der Dow Jones beendete die Woche nur knapp in der Punkterangliste (-0,01% bis -4,99%). Betrachtet man den Dow Jones von seinen Tiefstständen im letzten Herbst aus (Chart unten), so ist sein Aufwärtstrend weiterhin intakt. Das heißt aber nicht, dass der Dow Jones in absehbarer Zeit einen neuen BEV-Nullpunkt erreichen wird, obwohl das durchaus möglich ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sich sein letztes Allzeithoch im Januar 2022 als Terminal Zero (TZ) erweisen wird, das letzte Allzeithoch eines massiven Anstiegs, der im August 1982 begann, als der Dow Jones das letzte Mal unter 800 schloss, bis er vierzig Jahre später im Januar 2022 auf 36.799 stieg.Selbst wenn ich mich irre und der Dow Jones in seinem obigen BEV-Chart weitere BEV-Nullen sehen sollte, ändert das nichts. Schauen Sie sich den Chart unten an: die Gewinne, die der Dow Jones seit August 1982 (Roter Stern) bis zu seinem letzten Allzeithoch im Januar 2022 verzeichnet hat. Vernünftige Menschen verstehen, dass der Dow Jones, mein Stellvertreter für den breiten Aktienmarkt, bei der derzeitigen Bewertung nur Risiko und keine Belohnung bietet. Aus diesem Markt auszusteigen und erst dann wieder einzusteigen, wenn Herr Bär die aktuellen Bewertungen um 50% oder mehr zurückgenommen hat, ist nur ein Akt der Umsicht.Meine Güte, was für ein Chart! Ich kann niemandem guten Gewissens raten, heute den Aktienmarkt zu kaufen. Was ich tun kann, ist, den Leuten zu raten, auszusteigen und so lange draußen zu bleiben, bis diese Blase am Aktienmarkt geplatzt ist. Bleiben Sie draußen, bis der Dow Jones wieder eine Dividendenrendite von über 6% oder sogar 7% oder 8% aufweist.Wenn der Dow Jones dazu bestimmt ist, um mehr als 50% einzubrechen, dann hat er in dieser Woche nicht damit begonnen, wie im nachstehenden Chart zu sehen ist. Der Dow Jones schloss die Woche zwar über 34.500, aber der Anstieg war auf einen starken Tag zurückzuführen: den Dienstag. Die anderen vier Handelstage waren schwach.Sollte der Dow Jones in den kommenden Wochen nicht in Richtung der 35.500er-Linie im unten stehenden Chart ansteigen, sondern wieder unter die 34.500er-Linie zurückfallen, sollte das etwas bedeuten. Tatsächlich bedeutet es aber nichts, weder so noch so. Und warum? Weil der Aktienmarkt, wie alles andere auch, ein regulierter Markt ist, und im Moment scheinen die "Regulatoren" des Marktes damit zufrieden zu sein, mit dem Dow Jones zwischen der 35.000er und der 34.000er Linie Tennis zu spielen.Als ich fünf Jahre alt war, habe ich an den Weihnachtsmann geglaubt. Als ich 35 Jahre alt war, glaubte ich an den Aktienmarkt, aber das ist Jahrzehnte her. Heute glaube ich, dass wir in einer schrecklichen Welt leben, in der sich der Abschaum der Welt, der aus der akademischen Welt aufgestiegen ist, seinen Weg an die Spitze gekrallt hat. Diese brillanten Leute, und es sind begabte Leute, die jede Gelegenheit nutzen, sich jenen gegenüber, die sie als minderwertig betrachten, verächtlich zu verhalten, kontrollieren jetzt die meisten Aspekte unseres Lebens, einschließlich der Bewertung des Dow Jones.Verstehen Sie das oben Gesagte nicht als Hinweis darauf, dass ich hoffnungslos geworden bin. Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, da Gott letztendlich gewinnen wird und die "politischen Entscheidungsträger" verlieren werden. Aber bis dahin wird es auf den Märkten und anderswo viel Drama zu beobachten sein. Als alter Kauz möchte ich, dass das Drama eher früher als später beginnt, aus Angst, etwas von der Action zu verpassen.Zu sehen, wie der Dow Jones zwischen 34.000 und 35.000 hin- und herpendelt, anstatt höher zu steigen oder auf 1.000 zurückzufallen, ist für einen pensionierten Marinechef wie mich eine Quelle der Frustration. Wenn CNBC ein paar Videos von Marktschurken zeigt, die einen Vorgeschmack auf die Katze im Sack bekommen, oder ein gutes Kielholen auf der USS Intrepid CV-11, die praktischerweise im Hudson River in Manhattan vor Anker liegt, werde ich vielleicht wieder anfangen, CNBC zu schauen.