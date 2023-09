EMX Royalty Corp. - Hammer-News!

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

EMX Royalty Corp. (WKN: A2DU32) überraschte am 5. September mit einer wichtigen Meldung den Markt. Es gelang endlich, eine Einigung mit Zijin Mining hinsichtlich der Timok-Royalty in Serbien zu erzielen. EMX hält nunmehr eine 0,3625% NSR an der Brestovac East Konzession, wo Zijin derzeit die obere Zone abbaut. EMX Royalty erhält 6,68 Mio. US$ aufgelaufene Royalties und ab sofort laufende Zahlungen in Höhe von 3-4 Mio. $ pro Jahr. Mit Produktionsaufnahme der unteren Zone sollten die Zahlungen wesentlich steigen, ganz zu schweigen von der möglichen Produktion der Brestovac West Konzession, wo EMX eine 2% NSR an Gold und Silber und 1% an den anderen Metallen hält. Dies ist ein Meilenstein für das Unternehmen, der es in eine neue Liga hebt.Dave Cole ist seit der Mitbegründung des Unternehmens vor fast 20 Jahren CEO und Präsident von EMX. Herr Cole verfügt über ein breites und umfassendes Fachwissen in den Bereichen öffentliche Kapitalmärkte, Kapitalallokationsstrategien und technische Aspekte des Explorations-, Bergbau- und Royalty-Geschäfts. Diese Fähigkeiten waren ausschlaggebend für die Entwicklung von EMX von einem Junior-Explorationsunternehmen mit einem Projekt in Serbien und einer Marktkapitalisierung von ca. 3,3 Millionen C$ zu einem weltweit diversifizierten Royalty-Unternehmen mit über 250 Aktiva auf sechs Kontinenten und einer Marktkapitalisierung von über 250 Millionen C$. Herr Cole war auch Mitbegründer der Standard Uranium Corp. (EMX war ein Gründungsaktionär und strategischer Investor) sowie Direktor der Energy Metals Corporation, die Standard Uranium erwarb und dann im Jahr 2007 von Uranium One für 1,8 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. In jüngerer Zeit war er Vorstandsvorsitzender von IG Copper, einer strategischen Frühphaseninvestition von EMX, die die Porphyr-Kupfer-Gold-Entdeckung Malmyzh in Russland für 200 Mio. US$ verkaufte und damit EMX und seinen Aktionären 67 Mio. US$ einbrachte. Seine langfristige Führung des Unternehmens, die durch eine Reihe großer finanzieller Erfolge unterstrichen wurde, hat den Wachstumskurs von EMX vorangetrieben und kontinuierlich Werte für die Aktionäre des Unternehmens geschaffen. (Quelle: EMX-Website)EMX ist ein Edel-, Basis- und Batteriemetall-Royalty-Unternehmen. EMX bietet seinen Anlegern die Möglichkeit, an Entdeckungen, der Projektentwicklung und der Rohstoffpreisentwicklung zu partizipieren, während gleichzeitig die Risiken begrenzt werden, die mit dem Betrieb von Unternehmen verbunden sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert und werden auch an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel "6E9" gehandelt. (Quelle: EMX-Website)© Jan KneistM & M Consult UG (hb): Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten. 2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.