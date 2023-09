China kauft 29 Tonnen Gold im August; Kauforgie geht weiter

Chinas Appetit auf Gold bleibt unersättlich, da die chinesische Zentralbank ihre Währungsreserven den zehnten Monat in Folge mit dem Edelmetall aufgestockt hat, berichtet Kitco News . Den aktualisierten Daten zu den Währungsreserven zufolge kaufte die People's Bank of China im August 29 Tonnen Gold und erhöhte damit die Käufe im laufenden Jahr auf 155 Tonnen. Die Daten des letzten Monats waren auch der größte Kauf der Zentralbank seit Dezember. Die PBOC ist die führende Zentralbank auf dem Goldmarkt. Und ihre derzeitige Kauforgie hat ihre vorherige zehnmonatige Serie, die im September 2019 endete, noch einmal übertroffen.Mit Blick auf die Zukunft gehen viele Analysten davon aus, dass China weiterhin Gold kaufen wird, um die internationale Glaubwürdigkeit des Yuan zu stärken und dem US-Dollar als Weltreservewährung Konkurrenz zu machen. "Ich glaube nicht, dass diese Flucht aus dem US-Dollar in absehbarer Zeit enden wird", sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA. Moya merkte an, dass die Nachfrage der Zentralbanken den Markt zwar weiterhin stützt, die Preise aber in nächster Zeit weiter unter Druck geraten könnten.In einem kürzlich geführten Interview mit Kitco News erklärte auch Chantelle Schieven, Forschungsleiterin bei Capitalight Research, dass sie davon ausgeht, dass China im Rahmen des allgemeinen Trends zur Entdollarisierung ein langfristiger Goldkäufer bleiben wird. "Ich glaube nicht, dass der US-Dollar in absehbarer Zeit auf Null fallen wird, aber es gibt ein echtes Bestreben, vom US-Dollar weg zu diversifizieren, und wenn man sich nach anderen Vermögenswerten umsieht, hat man nicht viele Optionen außer Gold", meinte sie. "Mit Gold gibt es keine politischen Risiken, was sehr wichtig wird."© Redaktion GoldSeiten.de