UN-Generalsekretär: Globales Finanzsystem zersplittert; Myanmar-Krise verschärft sich

Die Welt riskiert einen "großen Bruch" ihrer Wirtschafts- und Finanzsysteme, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen mit dem südostasiatischen ASEAN-Block, China, den Vereinigten Staaten und anderen in Indonesien, berichtet Reuters . In einer weitreichenden Rede, in der er geopolitische Spannungen, die multilaterale Entwicklungsfinanzierung und den Klimawandel ansprach, rief Guterres die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, friedliche und integrative Lösungen für die Herausforderungen zu finden, vor denen die Welt steht."Es besteht die reale Gefahr einer Fragmentierung - eines großen Bruchs im Weltwirtschafts- und Finanzsystem, mit divergierenden Strategien in den Bereichen Technologie und künstliche Intelligenz und widersprüchlichen Sicherheitsrahmen", meinte er. Er forderte einen Mechanismus zur Entlastung der verschuldeten Entwicklungsländer, der Zahlungsaussetzungen, längere Kreditlaufzeiten und niedrigere Zinssätze vorsieht. Er sprach sich auch dafür aus, zusätzliche 100 Milliarden Dollar aus den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds über multilaterale Entwicklungsbanken umzuleiten, um die Liquidität zu erhöhen und die Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu unterstützen.Guterres sagte auch, er sei weiterhin "zutiefst besorgt" über die "sich verschlechternde politische, humanitäre und Menschenrechtssituation" in Myanmar, einem Land, das seit einem Militärputsch im Jahr 2021 vom Krieg heimgesucht wird. "Ich wiederhole meinen dringenden Appell an die Militärregierung von Myanmar, auf die Hoffnungen des Volkes zu hören, alle politischen Gefangenen freizulassen und die Tür für eine Rückkehr zu einer demokratischen Regierung zu öffnen", sagte er. In einer Erklärung vom Mittwoch erklärte der ASEAN-Vorsitzende Indonesien, dass die Führer der Region "ernste Besorgnis" über den Mangel an substantiellen Fortschritten bei ihrem Fünf-Punkte-Friedensplan für Myanmar zum Ausdruck gebracht hätten.© Redaktion GoldSeiten.de