Somasundaram vom World Gold Council tritt zurück

Somasundaram PR, Regional CEO des World Gold Council, wird im nächsten Jahr von seiner derzeitigen Position zurücktreten und eine neue Aufgabe übernehmen, nämlich den Aufbau einer SRO (Selbstregulierungsorganisation) für die Goldindustrie, berichtet The Hindu Business Line . Er trat dem World Gold Council im Januar 2013 bei und war in den letzten zehn Jahren maßgeblich an der Unterstützung vieler struktureller Reformen auf dem indischen Goldmarkt beteiligt, von der Förderung des Wachstums des organisierten Schmuckeinzelhandels bis hin zur obligatorischen Punzierung.Er spielte auch eine Rolle bei der Einführung und dem Wachstum digitaler Goldankaufskanäle, der Einführung der Punzierungspflicht und der Einrichtung der India International Bullion Exchange in GIFT City. Somasundaram PR meinte, dies seien aufregende Zeiten für Gold und die indische Goldindustrie, die positive Strukturreformen durchlaufen habe. "Ich werde im nächsten Jahr an der Einrichtung der SRO beteiligt sein, die meiner Meinung nach einen Wandel in der indischen Goldindustrie bewirken wird", erklärte er.Somasundaram PR wird bis zur Ernennung seines Nachfolgers seine derzeitige Funktion und Verantwortung behalten, so der WGC. David Tait, Global CEO, sagte, er habe während seiner Amtszeit erfolgreich Reformen und Initiativen geleitet und unterstützt, die zu einem nachhaltigen Wachstum des indischen Goldmarktes geführt hätten.© Redaktion GoldSeiten.de