Inflationssorgen beflügeln japanischen Ansturm auf Gold

Der Einzelhandelspreis für Gold ist in Japan auf ein Allzeithoch gestiegen, da der Yen seine historische Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fortsetzt und die Haushalte, die über viel Bargeld verfügen, auf der Suche nach einer Absicherung gegen die Inflation sind, berichtet FT Chinese Die Käufe von auf Yen lautendem Gold beim größten Händler des Landes haben den Preis für das gelbe Metall in den letzten Tagen erstmals über die Marke von 10.000 Yen je Gramm getrieben. Laut den von Tanaka Kikinzoku, einem der größten Goldhändler Japans, veröffentlichten Einzelhandelspreisen wurde es am Dienstag bei 10.100 Yen gehandelt.© Redaktion GoldSeiten.de