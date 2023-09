Technische Marktanalyse vom 09.09.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Der Intraday-Ausbruch vor wenigen Tagen ist gescheitert und hat gezeigt, dass die Marktteilnehmer für einen neuen Aufwärtstrend noch nicht bereit sind. Im Bereich knapp über 1.900 USD könnte aber ein nachhaltiges Halten gewährleistet werden. Ob dies der Fall ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren konnten noch nicht abgebaut werden. Der Abwärtstrend ist also unverändert intakt und eine Trendwende ist bislang noch nicht absehbar.Es war bereits in der vergangenen Woche zu erwarten, dass Öl die Widerstandszone nachhaltig nach oben verlässt. Dieser Ausbruch ist jetzt vollzogen worden und scheint auch nachhaltig zu sein. Wegen der aktuell im überkauften Bereich notierenden Indikatoren ist ein Pull – Back allerdings kurzfristig möglich. Der neue Aufwärtstrend dürfte allerdings nun anhalten.Nicht ganz unerwartet hat der Euro die Unterstützungszone erreicht. Ob diese halten wird, ist derzeit noch völlig offen. Die Indikatoren notieren im überverkauften Bereich, weshalb eine gute Chance auf ein Halten besteht. Diese Entscheidung dürfte bereits in der kommenden Woche fallen. Sollte die Zone unterschritten werden, ist auch ein Unterschreiten der Tiefs vom März wahrscheinlich.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.