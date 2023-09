Die klare und gegenwärtige Gefahr von Handelszöllen

Die erneute Androhung von Handelszöllen durch verschiedene Präsidentschaftskandidaten ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für den freien Handel und die Weltwirtschaft. In der heutigen globalisierten Welt ist der Handel das Lebenselixier der Volkswirtschaften, er verbindet die Nationen und fördert den Wohlstand. Es gibt jedoch ein umstrittenes Instrument, das in den internationalen Handelsbeziehungen häufig eingesetzt wird: Zölle.Zölle sind Steuern, die auf importierte Waren erhoben werden, angeblich um die heimische Industrie zu schützen oder einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sie werden manchmal von denjenigen empfohlen und gefördert, die glauben, einen "unfairen Vorteil" zwischen Handelspartnern ausgemacht zu haben. Auch wenn Politiker etwas anderes behaupten, führen Zölle garantiert zu negativen Ergebnissen, die viel schlimmer sind als die kurzfristigen theoretischen Vorteile.Eine der Hauptgefahren von Handelszöllen ist die wirtschaftliche Störung, die sie verursachen können. Wenn Zölle eingeführt werden, stören sie das Gleichgewicht. Kurzfristig mag die heimische Industrie davon profitieren, aber zu welchem Preis? Da die Preise für importierte Waren aufgrund von Zöllen steigen, müssen die Verbraucher am Ende mehr für die Dinge bezahlen, die sie kaufen wollen. Handelszölle lösen oft eine Kettenreaktion aus, die zu Vergeltungsmaßnahmen der betroffenen Länder führt. Ein ausgewachsener Handelskrieg kann die Folge sein..."Der letzte große Handelskrieg in den USA fand nach der Einführung des Smoot-Hawley-Tarifs 1930 statt, der die Zölle auf 900 Importe von 40% bis 48% erhöhte. Damit sollten die US-Landwirte unterstützt werden, deren Land durch die Dust Bowl verwüstet worden war, aber es führte zu höheren Lebensmittelpreisen für die Amerikaner, die bereits durch die Große Depression verkrüppelt waren. Amerikas damalige Handelspartner schlugen mit eigenen Zöllen zurück, und der Welthandel brach um 65% ein, was die Depression noch verschlimmerte und zum Beginn des Zweiten Weltkriegs beitrug. Nach Smoot-Hawley litt das Land gewaltig. Die breite Öffentlichkeit hatte wenig Verständnis für Zölle oder Handelsabkommen." - " Tariffs And Trade Wars "... von Anna KucirkovaKleine Unternehmen tragen die Hauptlast der Handelszölle. Da sie nicht über die Mittel verfügen, um die durch Zölle verursachten höheren Kosten aufzufangen, können sie nur schwer mit größeren Unternehmen konkurrieren, die über größere finanzielle Reserven verfügen. Darüber hinaus kann die durch Handelszölle geschaffene Unsicherheit kleine Unternehmen davon abhalten, zu wachsen und zu expandieren, was das Wachstum bremst und der Gesamtwirtschaft langfristig schadet.Handelszölle können die Ressourcenallokation innerhalb einer Volkswirtschaft verzerren. Wenn protektionistische Maßnahmen bestimmte Branchen durch Zölle künstlich unterstützen, kann dies zu Ineffizienzen führen. Ressourcen können eher in die geschützten als in die wirklich wettbewerbsfähigen Branchen fließen. Diese Fehlallokation von Ressourcen hemmt das Wirtschaftswachstum und die Produktivität. Sie kann auch den notwendigen Übergang zu nachhaltigeren Industrien verzögern, da die Ressourcen in weniger effizienten Sektoren gebunden werden.Unabhängig von den Absichten der beteiligten Länder und unabhängig davon, wer die erste Bewertung (Strafe) erhebt, haben Zölle und andere protektionistische Handelsmaßnahmen unbeabsichtigte Folgen, die den vermeintlichen Nutzen exponentiell überwiegen. Darüber hinaus behindern sie die Zusammenarbeit in anderen globalen Fragen. Kurz gesagt, sie funktionieren nicht. In der Vergangenheit sind sie immer gescheitert - trotz der kurzsichtigen Versprechungen und der Unlogik der Politiker. Das ist auch dieses Mal nicht anders. Auf China einzuprügeln wird keine Probleme lösen. So schlecht die wirtschaftliche Lage sowohl für die USA als auch für China auch zu sein scheint, es wird noch schlimmer werden, wenn eines der beiden Länder Maßnahmen ergreift.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 6. September 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.