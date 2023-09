Michael Lee: US-Rezession und Goldpreis bei 5.000 $

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Michael Lee über die US-Wirtschaft, die Arbeitsmarktdaten und den Goldpreis. Laut dem Gründer von Michael Lee Strategy wird der Goldpreis innerhalb der nächsten drei Jahre die Marke von 5.000 $ je Unze erreichen. Die aktuelle Stagnation der Preisentwicklung sei teilweise auf die Stärke des US-Dollars und die Zinserwartungen des Marktes zurückzuführen.Die makroökonomischen Daten, auf die sich der Markt stützt, seien manipuliert oder absichtlich fehlerhaft. "Jedes Mal, wenn [in diesem Jahr] ein Bericht veröffentlicht wurde, wurde er später nach unten korrigiert. Das ist in diesem Jahr jeden Monat passiert," so Lee. "Man muss sich fragen, ob es sich um eine Regierungsbürokratie handelt, ob das Modell fehlerhaft ist oder ob das Bureau of Labor Statistics die Bücher fälscht, um die Regierung Biden zu begünstigen."Ein Großteil der Vereinigten Staaten befindet sich bereits in einer Rezession", erklärt er. "Sie haben bereits eine massive Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt erlebt, auch wenn dies nicht unbedingt so berichtet wird." Lee hält es weiterhin für möglich, dass die Inflation gegen Ende des Jahres aufgrund höherer Ölpreise erneut ansteigen könnte. Dies könnte die US-Notenbank zu einer weiteren Zinserhöhung zwingen, was seiner Meinung nach ein Fehler wäre.In Bezug auf den Goldpreis erklärt er: "Man muss sich fragen, warum Gold nicht deutlich über 2.000 Dollar gestiegen ist, wenn man bedenkt, wie viel die BRICS-Staaten derzeit kaufen. Bei Silber sieht man endlich, dass einige JPMorgan-Händler für das, was sie vor 15 Jahren getan haben, um den Silberpreis zu drücken, ins Gefängnis gehen. Gibt es so etwas auch auf dem Goldmarkt, um den Preis künstlich zu drücken? Wenn all diese Sterne in einer Reihe stehen und der Preis für etwas viel höher sein sollte, dann kommen einem diese Verschwörungstheorien in den Sinn, denn in den letzten Jahren sind so viele davon wahr geworden."Irgendwann werde es eine Flucht in die Sicherheit geben. Wenn es zu einem weiteren bahnbrechenden Ereignis komme, werde der Goldpreis plötzlich auf über 2.000 $ steigen und in Bewegung kommen.© Redaktion GoldSeiten.de