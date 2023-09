Austral Gold meldet neue Bohrergebnisse von Jaguelito

Der Goldproduzent Austral Gold Ltd. hat einer Meldung zufolge die erste Bohrphase auf dem Projekt Jaguelito in Argentiniens produktivem Goldgürtel El Indio abgeschlossen.Bei dem Zielgebiet Sagitario bei Jaguelito Sur durchteufte das Bohrloch DJS-001A 14,0 m mit 0,7 g/t Au und 17 g/t Ag, beginnend bei 133 m. Darin fand sich ein Abschnitt von 4,4 m mit 1,44 g/t Au und 30 g/t Ag ab 143 m. Das Bohrloch erreichte laut Austral eine beträchtliche Tiefe von über 400 m und markierte damit die größte phreatomagmatische Säule, die bisher bei diesem Projekt angetroffen wurde.Nach Angaben des Unternehmens weisen die Ergebnisse darauf hin, dass eines der fünf an der Oberfläche identifizierten Zentren bei Jaguelito Sur den Dimensionen und der Intensität von Lagerstätten mit hoher Sulfidierung in diesem metallogenen Gürtel ähnelt.© Redaktion MinenPortal.de