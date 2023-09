Goldpreis stabil

Die Goldpreise haben sich am heutigen Dienstag bislang nur wenig bewegt. Laut Investing.com konnte der US-Dollar die jüngsten Verluste vor den im Laufe der Woche anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten stoppen."Die Bullionpreise konnten sich in den letzten Sitzungen etwas erholen, da der Dollar aufgrund von Gewinnmitnahmen von seinem fast sechsmonatigen Höchststand zurückging. Im asiatischen Handel am Dienstag stabilisierte sich der Dollar jedoch und blieb in Sichtweite seiner jüngsten Höchststände," heißt es in dem jüngst veröffentlichten Artikel.Die Aussichten für die US-Inflation und die Zinssätze blieben hoch, was darauf hindeute, dass der Druck auf den Goldpreis in den kommenden Monaten zunehmen werde. Dies habe dem Goldpreis bereits im Laufe des vergangenen Jahr zugesetzt, da steigende Zinssätze die Opportunitätskosten von Goldanlagen in die Höhe trieben.© Redaktion GoldSeiten.de