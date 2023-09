WTI-OIL zieht auf neue Mehrmonatshochs hinaus

Quelle Chart: stock3

Das schwarze Gold, in Form des WTI-OIL, zieht aktuell aus der Range der vergangenen Tage hinaus. Konkret nach oben und somit bietet sich weiteres Aufwärtspotenzial. Wichtig ist jetzt, diesen Ausbruch auch nachhaltig zu gestalten.Oberhalb von 87,52 USD erlaubt sich dabei Potenzial bis zur Region von 90,00 USD, bevor darüber das Widerstandslevel bei 93,08 USD angesteuert werden könnte. PS: Saisonal bietet Oil selbst tatsächlich noch Spielraum, bis die saisonale Schwächephase eintritt. Mehr dazu hier an dieser Stelle zur gegebenen Zeit.Sollte sich hingegen ein Fake-Out (Ausbruch ohne Nachhaltigkeit) darstellen, wäre die Short-Variante spannend. Eine Indikation diesbezüglich wäre ein Rückgang unter 86,52 USD. In diesem Fall müsste man nämlich mit zusätzlichen Abgaben bis mindestens 83,48 bzw. 82,21 USD kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.