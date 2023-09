Update zu den Gold- und Silberpreischarts

Es war ein zermürbender Sommer für Edelmetallfans, denn die Gold- und Silberpreise befinden sich weiterhin in demselben Abwärtstrend, der Anfang Mai begann. Alle Trends kommen irgendwann zu einem Ende, und auch dieser wird es sein, aber auf welchem Preisniveau? Werfen wir einen Blick auf die Charts, um zu sehen, ob wir einige Anhaltspunkte finden können.Zunächst einmal: Was hat sich Anfang Mai geändert? Die Preise hatten sich von den Tiefstständen im Februar aufgrund von Sorgen um das Bankensystem in den USA erholt. Diese Probleme wurden durch eine ganze Reihe neuer Programme der Federal Reserve angegangen, und nach 60 Tagen der Sorge erklärte der Vorsitzende der Fed, Jerry Powell, das Ganze auf seiner Pressekonferenz nach dem FOMC am Mittwoch, dem 3. Mai, zu einem Erfolg.Wie Sie dem nachstehenden Chart entnehmen können, befindet sich der Goldpreis an der COMEX im Dezember 23 seither in einem stetigen Abwärtstrend mit niedrigeren Höchstständen und niedrigeren Tiefstständen. In den letzten vier Monaten ist er um fast 10% gesunken. Igitt.Schließlich haben wir das ganze Jahr 2023 damit verbracht, darauf zu warten, dass Powell signalisiert, dass die derzeitige Politik höherer Zinssätze zu einer Politik niedrigerer Zinssätze übergehen wird. Der Gedanke war... und ist... dass der wirtschaftliche Stress, der durch die beispiellose Rate der Zinserhöhungen verursacht wurde, die Fed zwingen würde, den Kurs zu ändern, um eine drohende Rezession abzuwenden. Die FOMC-Sitzung vom 2. und 3. Mai machte deutlich, dass dieser Kurswechsel noch Monate entfernt war, und die Edelmetallpreise haben seitdem gelitten.Könnte sich das jedoch bald ändern? Die Antwort lautet "ja", und der wichtigste Hinweis darauf wird am Freitag, dem 6. Oktober, mit dem nächsten US-Arbeitsmarktbericht kommen. Der September ist saisonbedingt ein sehr schwacher Monat für das Beschäftigungswachstum, zumindest was die Methodik betrifft, die das BLS zur Berechnung des Beschäftigungswachstums und der Arbeitslosenquote verwendet.Wenn die Form stimmt, werden die am 6. Oktober anstehenden Daten die bisher deutlichsten Hinweise darauf liefern, dass die USA in eine Rezession abrutschen, was die COMEX-Metalle veranlassen sollte, ihren Abwärtstrend zu beenden und bis zum Jahresende zu steigen. Bis dahin könnte es jedoch zu einer weiteren Schwäche kommen, und jeder, der seinen Bestand an physischen Metallen aufstocken möchte, sollte die nachstehenden Charts im Auge behalten.Beginnen wir mit COMEX-Gold. Auch hier hält der aktuelle Abwärtstrend schon seit über vier Monaten an! Die Talsohle wird bald erreicht sein... aber zu welchem Preis? Achten Sie zunächst auf die Unterstützung bei 1.920 Dollar. Dieses Niveau war in den letzten drei Jahren sowohl Unterstützung als auch Widerstand, vor allem weil es das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2011 ist. In den kommenden Tagen dürfte sie erneut Unterstützung bieten. Es ist jedoch möglich, dass die Preise erst dann ihren Tiefpunkt erreichen, wenn sie die gleichen Niveaus wie Ende Februar und Anfang März erreicht haben, also irgendwo knapp unter 1.900 Dollar. Für meine persönliche Sammlung werde ich nachlegen, wenn der Preis in die Nähe von 1.890 Dollar oder so kommt.Für COMEX-Silber scheint es logisch, einen weiteren Aufschwung und einen spekulativen Short-Squeeze von einem Preisniveau knapp unter der 23-Dollar-Marke zu erwarten. Die beiden vorangegangenen Erholungen innerhalb des Abwärtstrends brachten beide Gewinne von fast 10% innerhalb weniger Tage, und die nächste wird wahrscheinlich das Gleiche bewirken. Aber wie geht es dann weiter? Entscheidend wird sein, die Abwärtstrendlinie zu beobachten, die sich wie beim COMEX-Gold bis zum 4. Mai zurückzieht. Sobald diese Linie durchbrochen ist, können wir zuversichtlich sein, dass der Abwärtstrend durchbrochen ist und ein neuer Aufwärtstrend begonnen hat.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die letzten vier Monate frustrierend und für niemanden ein Vergnügen waren. Die niedrigeren Preise bieten jedoch die Möglichkeit, mehr physisches Metall für die gleiche Menge an Fiatgeld zu erwerben. Das ist es also. Und denken Sie daran, dass alle Trends irgendwann enden, und auch der derzeitige Abwärtstrend wird bald enden... sehr wahrscheinlich schon Ende dieses oder Anfang nächsten Monats. Achten Sie also auf die Charts und halten Sie sich an dieser Stelle auf dem Laufenden, denn wir werden Sie in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 12. September 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.