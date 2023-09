Gold- und Silberaktienbewertung mit Experte Don Hansen

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Don Hansen über das Vorgehen bei Investments in Aktien von Gold- und Silberunternehmen. Der Privatinvestor hat seinen Investmentansatz im Rohstoffsektor seit mehr als 20 Jahren perfektioniert. Er skizziert im Interview die Faktoren, auf die er bei der Bewertung von Gold- und Silberaktien achtet, und nennt zunächst vier Elemente, auf die er bei allen Unternehmen achtet: Das sind Management, Besitz, Standort und Finanzstatus.Anschließend geht Hansen auf Produzenten, Entwickler und Explorationsunternehmen ein und nennt seine spezifischen Kriterien für jede der Kategorien. Bei Produzenten berücksichtigt er beispielsweise die Produktionskosten und die Frage, ob das Unternehmen über internes Wachstumspotenzial verfügt. Bei Erschließungsunternehmen prüft er sorgfältig die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Unternehmens. Er interessiert sich hier für einen klaren Zeitplan für die nächsten Schritte, einschließlich der Fristen für eine Vormachbarkeitsstudie, die Genehmigung, den Bau und die Produktion.In der Explorationsphase wählt Hansen Unternehmen, die in der Lage sind, Geld zu beschaffen, vorzugsweise von namhaften Investoren.In dieser Phase seien zudem qualifizierte Geologen entscheidend, ebenso wie gute Geschäftsbeziehungen zu Labors, die Bohrergebnisse verarbeiten.© Redaktion GoldSeiten.de