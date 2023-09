WGC: Chinas Goldmarkt im August 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog in dieser Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im August. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Während der LBMA-Goldpreis AM in USD im August um 0,6 % zurückging, stieg der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB angesichts der chinesischen Währungsschwäche um 1,8%, was zu einer beachtlichen Rendite von 13% im Jahresvergleich führte und die meisten Vermögenswerte übertraf.Die Branche hob 161 Tonnen Gold von der Shanghai Gold Exchange (SGE) ab, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Juni, der auf den steigenden Bedarf an Nachschub für den chinesischen Valentinstag und verschiedene Schmuckmessen im September zurückzuführen ist.Der durchschnittliche Goldpreisaufschlag zwischen Shanghai und London stieg im August auf ein Rekordhoch, was möglicherweise auf die anhaltende Verschärfung der lokalen Nachfrage- und Angebotsbedingungen zurückzuführen ist.Chinesische Gold-ETF verzeichneten im August den dritten monatlichen Zufluss in Folge: Sie legten 2 Mrd. RMB (+293 Mio. USD) zu und steigerten ihr verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) auf 26 Mrd. RMB (4 Mrd. USD).Die chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) verkündete für August einen Goldankauf von 29 Tonnen, wodurch sich die Gesamtgoldreserven auf 2.165 Tonnen erhöhten und die Kaufserie auf 10 Monate verlängert wurde.Der Analyst Ray Jia geht davon aus, dass die verbesserten Aussichten für die chinesische Wirtschaft die lokale Goldnachfrage in der nahen Zukunft etwas unterstützen werden. Außerdem könnten verschiedene Schmuckmessen und Branchenveranstaltungen die Nachfrage von Herstellern und Einzelhändlern ankurbeln. Dennoch könnte der rekordhohe lokale Goldpreis den Goldkonsum einschränken.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de