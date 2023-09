Jamie Dimon: Großer Fehler, Narrativ über die boomende US-Wirtschaft zu glauben

Jamie Dimon erklärte am Montag auf einer Finanzkonferenz in New York, dass diejenigen, die davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft aufgrund der Stärke der Verbraucher noch jahrelang boomen wird, "einen großen Fehler" begehen. Dies berichtet The Epoch Times . Der CEO von JPMorgan Chase warnte auf der Barclays Global Financial Services Conference vor einer Reihe von Risiken für die Wirtschaft, darunter der Ukraine-Krieg, die Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve und die zunehmende Abhängigkeit von Staatsausgaben."Die Behauptung, dass der Verbraucher heute stark ist, sodass wir über Jahre hinweg ein boomendes Umfeld haben werden, ist ein großer Irrtum", so Dimon. Die Gesundheit der US-Verbraucher und -Unternehmen sei nach wie vor "ziemlich gut", übertriebene Zuversicht sei aber keinesfalls angezeigt.Die Hauptbedenken des Managers drehen sich um die Bemühungen der Zentralbanken, die Politik des leichten Geldes angesichts der rekordhohen Inflation wieder zurückzufahren, und die Tatsache, dass die Regierungen "Geld ausgeben wie betrunkene Seeleute". "Ich glaube, es herrscht ein falsches Gefühl der Sicherheit, dass diese beiden Dinge am Ende in Ordnung kommen werden. Ich weiß es nicht," meint Dimon.Auf der Konferenz nahm er auch die höheren Kapitalanforderungen ins Visier, die die US-Regulierungsbehörden für Banken vorgeschlagen haben, und warnte davor, dass solche Maßnahmen die Wirtschaft aushungern und zu einem weiteren Hindernis für das Wachstum werden könnten. "Ich wäre kein großer Käufer einer Bank", witzelte er und nannte den neuen Entwurf "äußerst enttäuschend".Dimon erklärte weoterhin, dass der chinesische Markt für ausländische Investoren nicht mehr so attraktiv sei, wie in der Vergangenheit. "In Bezug auf unser eigenes Geschäft ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis [aus China], das sehr gut war, jetzt in Ordnung. Das Risiko ist schlecht." JPMorgan sei bei seinem Risikomanagement vorsichtiger geworden sei.© Redaktion GoldSeiten.de