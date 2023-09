Goldpreise sinken vor US-Inflationsdaten

Wie Investing.com berichtet, sind die Goldpreise am heutigen Mittwoch gefallen. Sie gerieten durch die erneute Stärke des US-Dollars und der Renditen unter Druck, heißt es. Die Goldpreise erreichten einen Tiefstand von mehr als zwei Wochen, während sich die Märkte angesichts höherer Kraftstoffpreise und starker Verbraucherausgaben auf eine möglicherweise höhere Inflation einstellten. Heute werden die wichtigsten US-Inflationsdaten veröffentlicht.Die Daten zum Verbraucherpreisindex werden den Prognosen zufolge voraussichtlich zeigen, dass die Inflation im August um 0,6% gestiegen ist und sich damit gegenüber Juli (0,2%) verstärkt hat. Das Wachstum der Kerninflation dürfte mit 0,2% ebenfalls stabil bleiben.Jedes Anzeichen für eine höhere Inflation in den USA könnte der US-Notenbank weiteren Antrieb geben, die Zinsen zu erhöhen oder sogar länger aufrechtzuerhalten. Steigende Zinsen setzen Gold und anderen Metallen in der Regel zu, da sich mit ihnen die Opportunitätskosten von Investitionen in renditelose Anlagen erhöhen.© Redaktion GoldSeiten.de