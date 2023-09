GoldCore veröffentlichte gestern ein Interview mit Gareth Soloway. Dave Russel spricht mit dem Chartexperten insbesondere über die Entwicklung von Gold und Silber.Soloway geht davon aus, dass Gold in den nächsten 12 Monaten ein neues Allzeithoch erreichen wird, und betont, dass das gelbe Metall bereits lange sehr nahe an seinem bisherigen Allzeithoch bleibt. Das nächste Hoch werde zwischen 2.500 USD und 3.000 USD je Unze liegen.Aktuell lege der US-Dollar weiter zu, da die Federal Reserve weiter die Zinsen anheben könnte. Schließlich werde der Dollar in der darauffolgenden Phase aber wieder Schwäche zeigen, wovon Gold profitiere. Anschließend werde nicht nur der Dollar weiter fallen sondern auch der Aktienmarkt, dann werde Gold besonders gefragt sein.Auch dem Silberpreis steht laut Soloway eine Rallye bevor. Diese sollte nachhaltiger ausfallen als die letzten parabolischen Bewegungen wie z. B. 2011.© Redaktion GoldSeiten.de