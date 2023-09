Goldpreis stabil bei 3-Wochen-Tief, US-Inflation steigt

Wie Investing.com berichtet, bewegte sich der Goldpreis heute Morgen im asiatischen Handel nur wenig und verharrte in der Nähe von Drei-Wochen-Tiefs. Gold steht weiter unter Druck, nachdem die gestern veröffentlichten Daten einen unerwartet starken Anstieg der US-Inflation zeigten.Das gelbe Metall blieb trotz der Inflationszahlen relativ stabil, da die Märkte derzeit davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinssätze in der nächsten Woche weiterhin unverändert lassen wird.Insgesamt drückte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicheren Hafen, heißt es. Die jüngsten Daten würden auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit der weltgrößten Wirtschaft hindeuteten.Die Daten zur Erzeugerinflation und zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA werden im Laufe des heutigen Tages erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de