Caledonia Mining Corp.: Erwerb von Wertpapieren durch ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

1 Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt/Person, die in engem Zusammenhang steht

a) Name Herr Johan Holtzhausen,

2 Grund für die Meldung

a) Position/Status Nicht-exekutiver Direktor

b) Ursprüngliche Meldung/Änderung Erste Meldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Caledonia Mining Corporation plc

b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51

4 Einzelheiten der Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum

und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen

ist

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Depositary Interests, die Stammaktien ohne Nennwert repräsentieren

Identifizierungscode JE00BF0XVB15

b) Art der Transaktion Kauf von Wertpapieren

c) Preis(e) und Volumen(e) Preis(e) Band(e)

GBP7,95 1,200



d) Aggregierte Informationen

- Aggregiertes Volumen 1,200

- Preis GBP7,95 pro Stück

e) Datum der Transaktion 12. September 2023

f) Ort der Transaktion Außerbörslich getätigter Marktauftrag (XOFF)

St. Helier, 14. September 2023 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass es die Mitteilung erhalten hat, dass Herr Johan Holtzhausen, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, am 12. September 2023 1.200 depositary interests des Unternehmens erworben hat, die die gleiche Anzahl von Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens zu einem Preis von 7,95 GBP pro depositary interest repräsentieren.Nach dieser Transaktion ist Herr Holtzhausen an 23.250 Aktien des Unternehmens beteiligt, was etwa 0,12 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht. Weitere Einzelheiten zu der Transaktion sind nachstehend dargelegt.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein benannter Berater und gemeinsamer Makler nach Abschluss seiner eigenen Unternehmensfusion seinen Namen in Cavendish Securities plc geändert hat.