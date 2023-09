Panamakanal: Weitere Reduzierung der Transitfahrten zu erwarten

Wie Reuters berichtet, hält der Rückstau an Schiffen, die auf die Durchfahrt durch den Panamakanal warten weiter an. Die Lage könnte sich sogar weiter verschärfen und damit die Versorgungskette empfindlich treffen. Schätzungsweise 5% des Welthandels werden über den Kanal abgewickelt.Laut dem Verwalter der Wasserstraße könnte die maximale Anzahl der täglich zugelassenen Schiffstransits weiter reduziert werden, wenn die diesjährige Trockenheit anhält. Zu den in diesem Jahr bereits getroffenen Maßnahmen gehören die Beschränkung der täglichen Durchfahrten und des Tiefgangs der Schiffe. So musste vor der Durchfahrt teilweise die Ladung erleichtert werden. Der Leiter der Panamakanal-Behörde erklärte, die Wasserstraße werde sich bei Bedarf für eine Reduzierung der täglichen Transitfahrten entscheiden, bevor sie eine weitere Kürzung des zulässigen Schiffstiefgangs plane.Am Dienstag warteten 116 Schiffe in Panama auf die Durchfahrt. Die maximale Wartezeit betrug nach offiziellen Angaben zuletzt 14 Tage, vor einem Monat waren es sogar noch 21 Tage.Der Wasserstand des Gatun-Sees, der die Wasserstraße speist, lag den Angaben zufolge letzte Woche bei 24,2 Metern und damit unter den durchschnittlich 26,6 Metern der letzten Jahre im Monat September.© Redaktion GoldSeiten.de