Todd "Bubba" Horwitz über US-Inflation, den Ölmarkt und die Zinspolitik

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research Todd "Bubba" Horwitz jüngst über die Entwicklungen am Ölmarkt sowie die Inflation und die Politik der US-Notenbank.Der Gründer von bubbatrading.com erklärt in dem Interview, dass Saudi-Arabien die Ölmärkte beherrscht und die USA sich damit zufrieden geben, weil die Regierung die Verbraucher durch erhöhte Benzinpreise besteuert, anstatt Gelder in Bohrungen zu stecken. "Was niemand auf dem Ölmarkt versteht, ist die Tatsache, dass auf jedes Benzin eine stattliche Steuer erhoben wird. Je höher also die Benzinpreise werden, desto mehr Steuer zahlen wir. Sie stehlen Ihre Steuern durch höhere Benzinpreise, weshalb sie es zulassen, dass Saudi-Arabien der Hauptlieferant ist und wir nicht selbst bohren."Horwitz glaubt zudem, dass die US-Notenbank nicht bereit ist, von ihrer aggressiven Zinserhöhungspolitik abzuweichen, wenn es darum geht, die hohe Inflation zu dämpfen. "Sie werden die Zinsen weiter anheben. Je mehr die Bürger das mitmachen, desto mehr kleine Unternehmen werden zerstört und desto höher werden die Zinsen, weil die Fed keine Ahnung hat, wie ein freier Markt funktioniert."Der Finanzmarktexperte sagt einen größeren Abwärtstrend an den Märkten voraus. Er nennt die massive Kreditaufnahme der Banken als ein Signal dafür, dass der heutige Bullenmarkt sich irgendwann umkehren wird: "Kurzfristig steht uns eine Welt des Schmerzes bevor. Die letzten beiden Male, als ich in der Sendung war, habe ich gesagt, dass wir einen 50- bis 70-prozentigen Haircut an den Märkten erleben werden. Daran glaube ich immer noch. Es wird nicht morgen sein. Ich weiß nicht, wann es losgehen wird, aber die Banken leihen sich derzeit in Rekordtempo Geld aus dem Notkreditzins," so Horwitz.© Redaktion GoldSeiten.de