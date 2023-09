Palladium - Erholung nimmt Gestalt an

Zum ersten Mal seit dem gescheiterten Trendwendeversuch von Anfang August gelang es der Käuferseite bei Palladium in den letzten Tagen, sich wieder deutlich und dynamisch von der Unterstützung bei 1.192 USD zu lösen und an den Widerstandsbereich um 1.268 USD zu steigen. Die mittelfristige Abwärtstrendlinie wurde dabei ebenfalls überschritten und damit ein weiteres bullisches Achtungszeichen gesetzt. Die erwartete Erholung könnte jetzt starten.Zunächst liegt bei rund 1.300 USD ein weiteres kleines Widerstandsgebiet, das der Kurs überwinden muss, um die zentralen Hürden bei 1.337 und 1.343 USD zu erreichen. An dieser Stelle wäre mit einer leichten Korrektur zu rechnen, ehe es den Bullen gelingen könnte, die Marken zu durchbrechen und eine Kaufwelle bis 1.383 USD folgen zu lassen. Selbst ein Kurssprung bis 1.424 USD wäre in diesem Erholungsszenario denkbar.Abgaben unter 1.215 USD würden den Anstieg dagegen infrage stellen und eine Korrektur bis 1.192 USD wahrscheinlich machen. An dieser Stelle könnte sich der nächste Ausbruchsversuch abspulen. Unter dem Verlaufstief bei 1.182 USD stünde dagegen ein Abverkauf bis 1.175 und 1.134 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)