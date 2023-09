First Majestic eröffnet neue Silberprägeanstalt in Nevada

Der Gold- und Silberproduzent First Majestic Silver Corp. gab gestern die Inbetriebnahme einer Prägeeinrichtung bekannt. Diese trägt den Namen First Mint und sitzt im US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neue Prägeeinrichtung im vierten Quartal 2023 mit der Herstellung von Silberbarrenprodukten beginnen wird.First Majestic bietet der Öffentlichkeit einen Teil seiner Silberproduktion zum Kauf an. Barren, Rohlinge, Münzen und Medaillen können online im Edelmetallgeschäft des Unternehmens erworben werden. Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen laut Kitco über 440.000 Unzen Silberbarren und erzielte damit einen Umsatz von über 11 Mio. Dollar.Die Entscheidung, eine eigene Münzprägeanstalt zu eröffnen, wurde getroffen, um sicherzustellen, dass das Edelmetallgeschäft über "angemessene Bestände" verfüge, um die Nachfrage der Kunden zu decken. Der Verkauf von Edelmetallen sei zuletzt durch das begrenzte Angebot der Prägepartner des Unternehmens aufgrund der "enormen Nachfrage, die die Silberindustrie zurzeit verzeichne", eingeschränkt gewesen, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de