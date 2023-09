Gold garantiert Spannung in der nächsten Woche

Quelle Chart: stock3

Zunächst rettete sich der Goldpreis buchstäblich, nachdem im August die wichtige Marke von 1.905 USD gebrochen wurde. Denn mit dem Rückgang unter dieses Level generierte sich weiteres Abwärtspotenzial bis 1.868 USD. Bei 1.885 USD endete jedoch der Ausverkauf und somit deutet sich aktuell vielmehr eine erneute Attacke auf die mehrfach bestätigte Abwärtstrendlinie in der nächsten Woche an.Faktisch haben wir eine symmetrische Dreiecks- und Keilformation vorliegen, welche definitiv für reichlich Spannung sorgen. Dabei gilt es insbesondere auf die FED-Sitzung am kommenden Mittwoch (20.09.) zu achten. Faktisch wäre saisonal wie technisch bei einem Anstieg über 1.937 USD weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.984 USD und höher bis über die runde Marke von 2.000 USD je Unze gegeben.Auf der Südseite wird es hingegen interessant, sofern das Niveau von 1.905 USD erneut unterschritten werden sollte. Hierbei wäre dann die frisch etablierte Aufwärtstrendlinie in Gefahr, welche bei Notierungen unterhalb von 1.900 USD, den Abwärtsdruck erhöhen dürfte. Verluste bis mindestens 1.868 USD wären die unvermeidliche Folge.Updates folgen zeitnah - siehe ergänzend zum Gold auch das Video zum Silberpreis vom Wochenstart.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.