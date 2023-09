Gold  Zähe Korrektur noch nicht eindeutig beendet

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 15. September 2023. Quelle: Tradingview

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 15. September 2023. Quelle: Tradingview

Commitments of Traders Report für den Gold-Future vom 5. September 2023. Quelle: Sentimenttrader

Obwohl die Bären am Goldmarkt seit dem Tief bei 1.893 USD am 29. Juni kaum Raum auf der Unterseite gewinnen konnten, blieben die Gold- und damit auch die Silberpreise auch in den letzten Wochen weiter unter Druck. Zäh, letztlich aber doch zielstrebig schoben sich die Goldpreise seit dem 20. Juli wieder gen Süden, und erreichten mit 1.885 USD am 21. August ein neues, minimal tieferes, Tief.Da seit diesem Tief eine klare Trendwende fehlt, ist die Korrektur, welche mit dem Hoch bei 2.067 USD am 4. Mai begonnen hatte, wohl noch nicht ausgestanden. Um die Notierungen rund 9 USD unter das Juni-Tief zu drücken, benötigten die Bären allerdings fast zwei Monate!Die eigentlich positive Saisonalität wurde in diesem Jahr vom starken US-Dollar zunichte gemacht und die von uns erwartete Sommerrally fiel mehr oder weniger ins Wasser. Zwar gab es zwei sommerliche Erholungswellen, unterm Strich steht jedoch mit 1.953 USD (1. September) ein tieferes Hoch im Vergleich zum Juli-Hoch bei 1.987 USD (20. Juli) zu Buche. Immerhin können die Goldbullen in der laufenden Handelswoche die Unterstützung um 1.900 USD bislang verteidigen.Auf dem Wochenchart korrigiert der Goldpreis seit rund viereineinhalb Monaten in einem fallenden Keil. Die Formation scheint noch nicht abgeschlossen und könnte daher in den kommenden Wochen Kurse im Bereich zwischen 1.860 und 1.875 USD mit sich bringen. Das untere Bollinger Band gibt bereits Platz bis ca. 1.880 USD.Der Stochastik Oszillator hingegen wartete seit Ende August zunächst mit einem neuen Kaufsignal auf, richtiges Momentum auf der Oberseite konnte sich bislang aber nicht entfalten und so bleibt es bei einer eher unklaren Botschaft. Gelingt allerdings der nachhaltige Sprung über 1.930 USD würde sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre eine relativ schnelle Erholung bis zur starken Widerstandszone um 1.980 USD durchaus möglich. Diese Widerstandszone müssten die Bullen dann im nächsten Schritt überwinden, um den Angriff auf das Allzeithoch bei 2.075 USD einzuleiten.Insgesamt befindet sich der Wochenchart weiterhin im Korrekturmodus und ist daher leicht bärisch. Das derzeitige Abwärtspotential erscheint jedoch überschaubar und liegt bei ca. 1.975 USD. Eigentlich fehlt nicht viel, um neues Aufwärtsmomentum zu generieren, allerdings sorgen der weiterhin starke US-Dollar sowie die eher zähe Lage an den Finanzmärkten für Gegenwind.Auf dem Tageschart schlängelt sich der Goldpreis um seine weiter steigende 200-Tagelinie (1.921 USD) und korrigiert innerhalb einer relativ klaren und symmetrischen Dreiecksformation. Die Stochastik hat mittlerweile ihre überverkaufte Zone erreicht und liefert ein neues Kaufsignal. Gleichzeitig ziehen sich die beiden Bollinger Bänder (1.946 USD und 1.893 USD) zusammen und engen die Handelspanne damit zunächst immer weiter ein.Aus dieser Perspektive dürfte es den Bären schwerfallen, die Notierungen deutlich unter 1.900 USD zu drücken. In den letzten viereinhalb Monaten gelang ihnen dieses Unterfangen auch nur mit sehr mäßigem und kurzanhaltendem Erfolg. Die Bullen hingegen konnten auch nicht überzeugen, haben aber den übergeordneten Aufwärtstrend im Rücken, welcher erst mit weit entfernten Kursen unterhalb von 1.800 USD nachhaltig in Frage gestellt werden würde.In der Summe hat der Tageschart auf leicht bullisch gedreht und lässt zunächst eine Fortsetzung der gestern gestarteten Erholung bis ca. 1.930 USD vermuten. Hier entscheidet sich dann vermutlich das Geschehen für die nächsten Wochen und bis zum Jahresende. Kommt es zum Ausbruch könnte der Goldpreis in der Folge schrittweise die Attacke auf das Allzeithoch einleiten. Scheitern die Goldbullen hingegen erneut an der Abwärtstrendlinie, sind innerhalb des fallenden Keils bis Mitte Dezember Kurse im Bereich zwischen 1.875 und 1.860 USD zu erwarten.