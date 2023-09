Silberpreisprognose: 38./39. KW 2023

Silberpreis Prognose: Kurs innerhalb der Vorwochenspanne (Chart: TradingView

Silberpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Im September 2022 hat der Silberkurs (16.09.23, 19:32 Uhr bei 23,02 US-Dollar) bei 17,56 $ das letzte 52-Wochen-Tief gesehen. Hier war die Korrektur vom letzten lokalen Hoch aus Februar 2021 (30,09 $) beendet und der Kurs hat wieder nach oben gedreht. Das Hoch des Jahres 2022 konnte jedoch bisher nicht wieder erreicht werden, im Chart wurde seit April eine Spanne zwischen 22 und 26 US-Dollar abgearbeitet.Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. In der vergangenen Woche hat Silber die Verlustserie von der 25-Dollar-Marke fortgesetzt und ein neues Monatstief für den September markiert.Nach dem Erholungsschub vom Wochentief dürfte die neue Woche jedoch unter positiven Vorzeichen starten. Am Montag liegt der Fokus auf einer möglichen Unterstützung im Bereich von 22,70 $.• Zu erwartende Tagesspanne: 22,70 $ bis 23,20 $• Nächste Widerstände: 23,38 $ = Vorwochenhoch | 26,94 $ = Jahreshoch 2022 | 30,09 $ = Jahreshoch 2021• Wichtige Unterstützungen: 22,30 $ = Vorwochentief | 22,11 $ = Juni-Tief | 21,42 $ = Jahrestief 2021• GD20 (Std): 23.04 $Nach einem festen Wochenstart könnte sich die Aufwärtsdrift am Dienstag fortsetzen und im Idealfall das Vorwochenhoch herausnehmen.• Erwartete Tagesspanne: 22,85 $ bis 23,40 $Mit Preisen unterhalb der nah beieinander laufenden gleitenden Durchschnitten bleibt stärkerer Widerstand bis 23,80 $ zu erwarten.Darunter könnte zunächst eine Schiebephase entstehen, bevor die Marke bei 25 $ noch einmal in Reichweite gerät.• Mögliche Wochenspanne: 22,70 $ bis 23,90 $Sobald die gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen zurückgewonnen werden, dürfte ein Schub über die 25er $ Marke erfolgen und die dortige Angebotssituation ausgetestet werden.Von dort aus wäre im Idealfall die direkte Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends mit Zielen am Jahreshoch aus 2022 möglich.• Mögliche Wochenspanne: 23,40 $ bis 24,85 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)