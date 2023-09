Goldanalysten und Privatanleger vor der Zinsentscheidung der Fed geteilter Meinung

Die jüngste Kitco News Weekly Gold Survey zeigt, dass sich der Pessimismus der letzten Woche abgeschwächt hat. Die Kleinanleger sind leicht optimistisch, was den Goldpreis in dieser Woche angeht, während die Marktanalysten wieder zu ihrer vorsichtigen Haltung zurückkehren.An der aktuellen Umfrage nahmen 12 Wall-Street-Analysten teil, und ihre Prognosen waren gleichmäßig verteilt: Jeweils vier Experten bzw. 33% erwarteten für die am 22. September endende Woche einen steigenden, einen fallenden und einen unveränderten Goldpreis.Gleichzeitig wurden 415 Stimmen in Online-Umfragen abgegeben. Diesen zufolge rechneten 180 Befragte bzw. 43% mit einem Anstieg des Goldpreises in dieser Woche. Weitere 156 bzw. 38% rechneten mit einem Rückgang, während 79 bzw. 19% der Befragten sich kurzfristig neutral äußerten.Die Privatanleger erwarten für diese Woche einen Goldpreis von etwa 1.924 $ pro Unze.© Redaktion GoldSeiten.de