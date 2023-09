Goldpreise steigen vor Fed-Sitzung

Die Goldpreise sind am heutigen Montag gestiegen. Grund ist laut Investing.com die Überzeugung der Märkte, dass die US-Notenbank die Zinssätze in dieser Woche beibehalten wird, während wachsende Ängste vor einem Government Shutdown in den USA die Nachfrage nach sicheren Häfen anregten.In den letzten Sitzungen konnte Gold einige Gewinne verbuchen, da starke Inflations- und Konjunkturdaten die Märkte nicht davon überzeugen konnten, dass eine Zinserhöhung in den USA unmittelbar bevorsteht. Die Zuwächse hielten sich jedoch in Grenzen, da der Dollar auf ein Sechsmonatshoch kletterte.Das gelbe Metall könnte laut Ambar Warrick angesichts der Sorge vor einem Stillstand der US-Regierung, bei dem sich die führenden republikanischen Gesetzgeber über die Verteidigungsausgaben und breit angelegte Haushaltskürzungen streiten, auch weiterhin eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen verzeichnen.In der Vergangenheit habe der Goldpreis während eines solchen Shutdowns jedoch kaum zugelegt. Der Shutdown in den Jahren 2018 und 2019 – der längste Regierungsstillstand in der Geschichte – habe den Goldpreis in 35 Tagen nur um 20 US-Dollar steigen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de