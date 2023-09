CBDCs werden uns innerhalb von zwei Jahren aufgezwungen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Andy Schectman über den US-Dollar und die Einführung von Zentralbankdigitalwährungen.Der Präsident und CEO der Edelmetall-Investmentgesellschaft Miles Franklin glaubt, dass die vereinten Bemühungen von Ländern auf der ganzen Welt, den Dollar aus dem internationalen Handel zu verdrängen, dazu führen werden, dass der Dollar seinen Status als König der Weltwährungen verlieren könnte. "Wenn man sieht, wie all diese Länder sich bemühen, den Handel in lokalen Währungen einzurichten und untereinander Handel zu treiben, sieht man, wie dies allmählich aufbricht. Die Voraussetzungen dafür werden geschaffen," so Schectman. "Das wird nicht nur den Abrechnungswert des Dollars untergraben, sondern auch seinen weltweiten Reservestatus."Er glaubt zudem, dass sich die USA damit begnügen, die Entdollarisierung in die Länge zu ziehen, um die Aufmerksamkeit der Menschen von dem unhaltbaren Schuldenproblem der Regierung abzulenken: "Man schafft dieses Ereignis, bei dem der Dollar nicht mehr an dem Privileg der Weltreservewährung festhält.[...] Wir haben 5 Billionen Dollar an Vermögenswerten, denen 155 Billionen Dollar an Schulden gegenüberstehen. Vierzig Prozent unseres Vermögens sind Studentenschulden".Dieses anhaltende Chaos auf den Währungsmärkten könnten laut Schectman die Voraussetzungen dafür schaffen, dass digitale Zentralbankwährungen weltweit zum Mainstream werden: "Ich glaube, es wird kommen. Ich glaube nicht, dass sie noch weit entfernt sind. Das [Bureau of Industry and Security] hat gesagt, dass bis 2025 jeder eine funktionierende Zentralbankdigitalwährungen haben muss."© Redaktion GoldSeiten.de