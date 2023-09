Gold wird sich bis zum Jahresende deutlich erholen  Commerzbank

Laut der Strategen der Commerzbank geriet Gold vergangene Woche unter Druck. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Kernrate der US-Verbraucherpreise weniger stark zurückging als erhofft. Auch die Zinserhöhung der EZB habe Gold kurzzeitig belastet. Dies berichtet FxStreet.com Aktuell könne der Markt eine weitere Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr nicht ausschließen. Die Bank gehe davon aus, dass die US-Notenbank in dieser Woche keine Ankündigung machen wird und der Fed-Vorsitzende Powell die Möglichkeit für weitere Zinserhöhungen offen lassen wird. Dies dürfte den Analysten zufolge den Goldpreis auf kurze Sicht in Schach halten.Dennoch sieht man bei der Bank Potenzial für einen Goldpreisanstieg im weiteren Jahresverlauf: "Da sich die Wirtschaftstätigkeit jedoch in den kommenden Wochen infolge der bereits erfolgten geldpolitischen Straffung abschwächen dürfte, dürften die Erwartungen an eine Zinserhöhung allmählich schwinden. Vor diesem Hintergrund dürfte sich der Goldpreis bis Ende des Jahres deutlich erholen."© Redaktion GoldSeiten.de