Platin - 1:0 für die Bullen

Quelle Chart: stock3

Zum Wochenauftakt setzt das Industrie- und Edelmetall Platin seinen Erholungsimpuls aus der vorangegangenen Woche weiter fort. Vom maßgeblichen Unterstützungsbereich rund um 902 USD herum, startete die "notwendige" Gegenbewegung. Siehe dazu HIER die letzte Analyse vom 11. September . So wie es scheint, steht jetzt einer Attacke auf den Widerstand von 967 USD sowie darüber dem Level von 987 USD, nichts im Wege. Dort wird es dann nochmals spannend. Achtung in Sachen FED-Sitzung am Mittwoch. Der Einfluss der US-Notenbank auf den Dollar, kann auch Platin einer höheren Volatilität aussetzen.Klar ungünstig wäre eine Relativierung des positiven Impulses der Tagesgewinne vom Freitag. Bereits Notierungen unter 917 USD könnten neuerliche Verluste in Richtung des Levels von 902 USD initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.