Majuba Hill Copper: Bericht gemäß NI 43-101 bietet Einblicke in weitere Ziele Majuba Hill

Vancouver, 18. September 2023 - Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA | OTC: JUBAF | FWB: 4NP) (Majuba Hill Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die geologischen Grenzen der Mineralisierung, die im Rahmen der Erstellung des Blockmodells beim Vorzeige-Kupfer-Porphyr-Projekt des Unternehmens für den Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101 oder der Bericht) mit dem Titel Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA identifiziert wurden, auch auf das Zielgebiet der Zone 789 (die Zone 789) anwendbar sind.Die jüngste Zusammenstellung der strukturellen Korridore in Kombination mit der Geologie des Intrusivgesteins scheint für die Entdeckung von zusätzlichem Kupfer bei Majuba Hill äußerst wichtig zu sein. Die Zone 789 wurde ursprünglich anhand des Programms der induzierten Polarisierung/Widerstandsfähigkeit (IP) und der geochemischen Bodenuntersuchungen identifiziert, die im Sommer 2021 durchgeführt wurden.Der in Richtung Nordwesten verlaufende Explorationskorridor in Abb. 1 beschreibt die Ausrichtung der IP- und Blockmodell-Gehaltsbereiche. Der Einsatz von Fernerkundung zur Analyse des Tons könnte dabei helfen, die Explorationszielzone zu verfeinern. Die Kurzwellen-Infrarot- (SWIR)-Analyse von Bohrkernen und die Anwendung der tragbaren Röntgenfluoreszenz- (RFA)-Spektrometrie vor Ort werden dazu beitragen, die Zielgebiete rasch weiterzuentwickeln.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72001/MajubaHill180923_DE_PRcom.001.pngAbb. 1: 3D-ModellierungUnser Ziel bei Majuba Hill besteht darin, die bei der Exploration angepeilte Kupfermineralisierung mit unserem nächsten Bohrprogramm in die angedeutete und vermutete Kategorie umzuwandeln. Ich freue mich, dass die Arbeiten bei Majuba kontinuierlich weitere Zonen ergeben, in denen Bohrungen die Lagerstätte um Kupfer erweitern könnten. Der Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden Technologien wird dazu beitragen, Majuba zur neuesten großen Kupferlagerstätte im Westen der USA zu machen, sagte David Greenway, CEO von Majuba Hill Copper Corp.Der Bericht wurde von Jeffrey M. Bickel, C.P.G., Senior Geologist von RESPEC Company LLC (RESPEC) aus Reno (Nevada), verfasst. Der vollständige Bericht vom 20. Juni 2023 ist auf der Website des Unternehmens und im SEDAR-Ausgeberprofil unter www.sedarplus.ca/ verfügbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Majuba Hill Copper Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Majuba Hill Copper Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE: jw@majubahillcopper.comT: 1 (855) 475-0745Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Majuba Hill Copper Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Majuba Hill Copper Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Majuba Hill Copper Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!