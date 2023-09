Silver Lake Resources Ltd.: Beteiligung an Red 5

Silver Lake gab heute bekannt, dass man sich eine 11%-Anteil an dem australischen Goldproduzenten Red 5 (ASX: RED) gekauft hat: Link Silver Lake Resources hat 383 Millionen Aktien gekauft, die offensichtlich heute Morgen in einem Cross-Trade bei 0,26 AUD ausgeführt wurden:In der Pressemeldung heißt es, man habe diese Aktien (Gegenwert ca. knapp 100 Millionen AUD wenn es der Trade heute war) aus strategischen Zwecken gekauft.Red 5 hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr gut 165.000 Unzen Gold zu AISC von 1.837 AUD (ca. 1.175 USD) produziert und im laufenden Geschäftsjahr sollen 195.000 – 215.000 Unzen zu AISC von 1.850 AUD – 2.100 AUD gefördert werden.Insgesamt hat RED 5 auf dem "King of the Hills" Projekt 6,2 Millionen Unzen Gold in den Ressourcen und 2,6 Millionen Unzen in den Reserven.Die Meldung ist recht frisch und kam erst rund 80 Minuten vor Börsenschluss in Australien heraus. Während der Kurs von Red 5 nach oben schoss (+20,50%) knickte Silver Lake weg (-8,30%).Red 5 kommt nach dem heutigen Handelstag auf einen Börsenwert von rund 920 Millionen AUD, während Silver Lake einen Börsenwert von rund 820 Millionen AUD hat.Silver Lake hat die deutlich stärkere Bilanz, während Red 5 noch gut 80 Millionen AUD Netto-Verschuldung hat.Was aus dieser Konstellation erfolgen soll, ist unklar. Möglich wäre, dass man sich wirklich nur beteiligen möchte oder das Silver Lake anstrebt mit RED 5 zusammenzugehen.Ein Zusammenschluss könnte Sinn machen, da man dann einen rein australischen Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von ca. 405.000 bis 445.000 Unzen aufbauen könnte.Es kann aber auch sein, dass man Genesis ärgern möchte, die eigentlich Red 5 noch bräuchten, um ihre Dominanz in dem Gebiet zu manifestieren. Nachdem Silver Lake bei den ST Barbara Assets den Kürzeren gezogen hat, scheint man nun einen Schritt schneller sein zu wollen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.