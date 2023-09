Karora Resources: Abschnitte mit 14,7 g/t auf 4,0 m und 12,2 g/t auf 6,0 m in der Mason-Zone

Ziel/Prospekt Bohrung ID Teilintervall Von (m) Nach (m) Bohrloch Geschätzt. Wahre Au (g/t) 1.

Intervall (m) Breite

(m)

AZONE AA38ACC-02AR 51.9 65.6 13.7 11.6 2.7

AZONE AA38ACC-04AR 75.0 75.9 0.9 0.4 16.0

AZONE AA38ACC-07AR 105.2 107.0 1.8 0.9 19.8

AZONE 73.0 85.0 12.0 6.1 4.2

AZONE AAP38-04AR 39.0 43.0 4.0 3.7 7.3

AZONE 80.5 87.0 6.5 6.0 2.3

AZONE 67.0 77.5 10.5 9.7 2.0

AZONE AAP38-08AR 84.0 91.0 7.0 2.6 2.2

AZONE 100.0 103.0 3.0 1.1 4.4

AZONE AAP38-15AR 37.0 40.5 3.5 3.0 3.1

AZONE 44.0 60.0 16.0 13.9 2.9

AZONE AAP38-16AR 54.0 59.0 5.0 3.4 4.6

AZONE 73.0 84.0 11.0 7.5 1.7

AZONE AAP38-17AR 65.0 69.0 4.0 1.9 2.6

AZONE 98.0 101.0 3.0 1.5 4.5

AZONE 105.0 108.0 3.0 1.5 5.0

AZONE AAP38-18AR 62.0 80.0 18.0 8.6 2.7

AZONE 105.0 107.0 2.0 1.0 10.5

AZONE AAP38-19AR 92.0 94.0 2.0 0.7 7.9

AZONE AASP22-11AR 89.0 106.0 17.0 15.9 1.6

AZONE AASP22-15AR 127.0 137.0 10.0 7.5 2.2

AZONE AASP22-16AR 131.0 134.4 3.4 2.6 17.4

AZONE AASP22-17AR 122.0 126.0 4.0 2.8 2.9

AZONE 130.0 143.6 13.6 9.7 3.0

AZONE AASP22-18AR 72.0 73.0 1.0 0.5 17.3

AZONE 164.0 170.0 6.0 3.3 4.9

AZONE AASP22-19AR 255.0 260.0 5.0 1.9 2.6

AZONE AASP22-21AR 120.0 121.0 1.0 0.6 26.6

AZONE 158.0 174.0 16.0 9.8 3.3

AZONE 179.0 182.0 3.0 1.8 8.9

AZONE AASP22-23AR 272.0 280.0 8.0 3.3 3.0

AZONE AASP9-01AR 142.2 143.0 0.8 0.7 112.0

AZONE AASP9-02AR 109.0 111.0 2.0 1.6 6.4

AZONE AASP9-04AR 142.0 151.0 9.0 5.1 3.3

WF AWSP22-02AR 122.0 149.0 27.0 12.8 3.2

WF 166.3 183.0 16.7 7.9 2.0

WF AWSP22-03AR 123.0 132.0 9.0 3.5 2.6

WF 159.0 167.0 8.0 3.2 4.1

WF 205.0 217.0 12.0 4.8 3.9

WF 256.0 263.0 7.0 2.8 2.1

WF 266.0 271.0 5.0 2.0 2.7

WF 178.6 182.4 3.8 1.5 15.5

WF AWSP22-04AR 184.0 226.0 42.0 18.0 2.5

WF einschließlich 192.0 195.0 3.0 1.3 6.8

WF AWSP22-05AR 121.0 132.0 11.0 3.9 4.2

WF 221.1 233.0 11.9 4.1 2.7

WF 267.0 276.0 9.0 3.1 3.2

WF 302.0 304.0 2.0 0.7 5.3

WF AWSP22-06AR 109.0 118.0 9.0 3.4 4.8

WF 233.5 238.0 4.5 1.7 6.6

WF 258.0 260.5 2.5 0.9 4.2

WF AWSP22-07AR 305.0 306.0 1.0 0.3 25.0

WF AWSP22-08AR 159.7 165.7 6.0 1.9 2.1

WF 331.0 347.0 16.0 5.1 12.0

WF AWSP22-09AE 139.0 147.0 8.0 1.8 1.5

WF 377.6 382.0 4.4 1.0 5.4

WF AWSP22-10AE 123.1 123.5 0.4 0.1 120.0

WF AWSP22-41AR 106.3 108.0 1.7 0.6 13.1

WF 120.0 130.0 10.0 3.6 2.8

WF AWSP22-42AR 149.0 188.0 39.0 19.7 2.8

WF AWSP22-44AR 95.0 98.0 3.0 1.1 8.3

WF 139.0 140.0 1.0 0.4 68.4

WF 185.0 208.0 23.0 8.4 1.8

WF 211.0 221.0 10.0 3.6 4.7

WF AWSP22-45AR 417.0 475.0 58.0 13.9 5.9

WF einschließlich 417.0 463.0 46.0 11.1 6.0

WF einschließlich 468.0 475.0 7.0 1.7 9.2

WF WW420-01AR 56.0 64.0 8.0 7.6 1.3

WF WW420-02AR 75.0 90.0 15.0 12.6 4.8

WF 144.0 145.0 1.0 0.8 28.4

WF WW420-03AR 86.0 98.0 12.0 9.5 1.9

WF WW420-04AR 89.8 101.0 11.2 8.7 1.8

WF 104.0 115.2 11.2 8.7 3.3

WF WW420-05AR 107.0 116.0 9.0 5.0 5.5

WF 176.0 179.0 3.0 1.6 4.0

WF 182.9 186.5 3.6 1.9 2.9

WF WW420-06AR 101.0 114.0 13.0 8.3 5.9

WF WW420-07AR 61.1 66.0 4.9 2.9 12.0

WF 73.0 80.0 7.0 4.1 3.4

WF 122.0 135.5 13.5 8.0 3.3

WF WW420-08AR 66.0 81.0 15.0 6.8 1.6

WF 89.0 94.0 5.0 2.3 2.4

WF 123.0 132.0 9.0 3.9 8.4

WF WW420-10AR 78.0 92.0 14.0 5.7 4.3

WF 171.0 176.0 5.0 2.0 2.2

WF WW420-13AR 102.0 113.0 11.0 7.6 2.1

WF WW420-14AR 84.0 89.0 5.0 2.7 10.8

WF WW430SP-02AR 110 116 6 5.7 2.53

30C B30-1830-01NR 0.0 6.0 6.0 3.5

30C B30-1830-02NR 0.0 4.5 4.5 3.8

30C B30-1830-03NR 3.0 11.0 8.0 2.9

30C B30-1830-05NR 0.0 13.6 13.6 2.7

30C B30-1830-06NR 9.8 13.0 3.2 4.9

30C B30-1830-07NR 0.0 5.5 5.5 4.1

30C B30-1830-09NR 0.9 8.0 7.2 2.4

30C B30-1830-10NR 5.0 9.0 4.0 4.8

30C B30-1830-11NR 14.0 20.0 6.0 3.8

30C B30-1830-12NR 0.0 5.0 5.0 2.1

COW BC1704-013AE 223.0 228.1 5.1 4.2

COW 223.0 228.1 5.1 4.2

LARK BL1730-02AE 136.1 143.1 7.0 2.5

LARK BL1730-03AE 80.0 85.0 5.0 2.9

LARK 172.0 184.0 12.0 1.4

LARK 308.0 313.0 5.0 2.3

LARK BL1730-05AE 170.0 175.5 5.5 4.5

LARK 292.0 304.0 12.0 3.0

LARK 292.0 304.0 12.0 3.0

LARK 323.0 325.0 2.0 5.6

LARK 449.0 454.0 5.0 2.9

LARK 475.0 476.0 1.0 16.0

LARK BL1730-06AE 472.0 479.0 7.0 3.6

LARK 489.0 498.0 9.0 4.2

LARK 512.0 514.7 2.7 11.2

LARK 521.0 525.0 4.0 5.5

LARK BL1730-07AE 246.4 254.0 7.6 2.3

LARK 265.0 265.8 0.8 39.6

LARK 326.0 331.0 5.0 2.9

LARK 326.0 331.0 5.0 2.9

LARK 451.3 455.0 3.7 2.8

LARK 547.0 558.6 11.6 1.6

LARK 576.5 581.0 4.6 2.2

LARK BL1730-08AE 205.0 206.0 1.0 35.3

LARK 214.0 224.0 10.0 4.0

LARK BL1730-09AE 233.0 240.0 7.0 3.2

LARK BL1941SP3-06AE-A 287.0 292.0 5.0 2.5

LARK BLB16-06AE 140.0 148.0 8.0 3.8

MASON BM1941SP3-02AE 90.0 96.0 6.0 6.3

MASON 159.0 165.0 6.0 12.2

MASON 245.0 248.0 3.0 11.2

MASON BM1941SP3-08AE 109.3 115.0 5.7 5.3

MASON 109.3 115.0 5.7 5.3

MASON 311.0 320.0 9.0 1.6

MASON 416.0 417.7 1.7 5.9

MASON 426.0 437.4 11.4 3.8

MASON BM1941SP3-09AE 245.0 246.0 1.0 20.4

MASON 366.0 373.0 7.0 4.2

MASON 401.2 409.0 7.8 5.9

MASON 423.0 425.0 2.0 13.4

MASON BM1941SP3-11AE 10.0 16.0 6.0 3.1

MASON 84.3 86.0 1.8 7.5

MASON 153.6 161.0 7.4 2.9

MASON 193.0 197.0 4.0 3.1

MASON 310.0 320.0 10.0 1.1

MASON 391.0 396.0 5.0 3.8

MASON BMB13-05AE 113.0 115.9 2.9 3.5

MASON 248.0 255.0 7.0 3.9

MASON 419.0 428.5 9.5 3.0

MASON BMB16-08AE 436.0 437.0 1.0 12.5

MASON BM1941SP3-14AE 90.0 94.0 4.0 14.7

MASON 343.0 351.0 8.0 4.5

MASON 368.0 375.0 7.0 8.1

40C W44-405-007NE 15.0 16.0 1.0 13.6

40C W44-405-018NR 37.8 38.4 0.6 19.4

Spargos KXDD001 452.4 455.3 2.9 1.95 4

KXDD002 599.6 605.0 5.4 4.2 5

KXDD003 605.0 608.0 3.0 2.1 13

638.0 649.5 11.5 9.1 4

KXDD004 613.0 618.5 5.5 5 6

624.6 632.0 7.4 6.1 3

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)

Prospekt

AZONE AASP9-03AR 6545029.4 374220.4 119.6 -30.5 191.5 176.8

WF AWSP22-01AR 6544529.5 374510.3 -266.4 -45.4 215.7 204.1

WF AWSP22-40AR 6544533.5 374505.3 -266.6 -47.9 248.5 223.8

WF AWSP22-43AR 6544533.3 374505.5 -266.5 -60.4 203.8 279.2

WF WW405DD-43AR 6543665.2 375286.8 -398.8 -41.9 175.0 335.7

WF WW420-09AAR 6543907.8 375028.0 -414.5 -54.0 208.9 198

WF WW420-09AR 6543910.2 375033.8 -418.6 -52.1 209.7 161.5

WF WW420-15AR 6543843.1 375080.0 -418.8 -56.8 206.9 221.9

WF WW420-16AR 6543842.4 375080.1 -418.9 -51.2 181.7 198

30C B30-20-006NE 6542275.0 375900.7 -404.0 21.5 227.8 129

30C B30-20-009NE 6542274.8 375900.7 -403.9 21.0 201.5 129

40C W44-405-009NE 6543706.7 375122.5 -398.9 18.0 224.5 183.2

Delta EDRAW-25NR 6543737.6 375690.4 -495.6 -41.5 57.2 114

MASON BM1941SP3-09AE 6542438.9 375424.3 -403.8 -54.8 270.1 483

WF WW420-11AE 6543907.8 375028.0 -414.5 -64.1 212.0 555

WF WW430SP-02AR 6543786.1 375212.9 -429.1 -8.1 225.7 225.4

WF WW430SP-04AR 6543786.1 375212.9 -429.1 -19.4 216.6 221.5

WF WW430SP-07AR 6543786.1 375212.9 -429.1 -32.8 216.7 246

30C B30-BRI-28NR 6542162.7 375927.6 -389.0 30.7 264.3 77.8

30C B30-BRI-29NR 6542162.7 375927.6 -389.0 49.1 284.4 71.89

AZONE AA38ACC-02AR 6545031.0 374122.9 42.0 14.6 250.3 107.6

AZONE AA38ACC-04AR 6545029.2 374128.6 41.7 8.2 153.5 143.6

AZONE AA38ACC-05AR 6545029.3 374128.6 41.6 6.0 148.8 204

AZONE AA38ACC-07AR 6545028.8 374125.8 40.6 -26.6 169.2 173.9

AZONE AAP38-04AR 6545036.2 374100.4 41.5 -14.0 235.1 114

AZONE AAP38-06AR 6545034.1 374101.3 40.5 -54.5 241.9 116.9

AZONE AAP38-08AR 6545037.3 374101.3 40.6 -34.4 283.1 194.7

AZONE AAP38-15AR 6545027.6 374115.5 41.1 -14.8 198.0 105

AZONE AAP38-16AR 6545027.8 374115.1 40.5 -41.0 210.8 105

AZONE AAP38-17AR 6545027.8 374115.2 40.5 -54.0 197.2 123

AZONE AAP38-18AR 6545016.1 374120.7 41.5 -14.3 161.7 114

AZONE AAP38-19AR 6545016.5 374120.7 41.0 -49.4 168.0 167.2

AZONE AASP10-01AR 6545097.9 374109.1 101.6 2.6 201.3 132.3

AZONE AASP10-08AR 6545098.3 374108.9 103.9 33.2 203.7 128.6

AZONE AASP22-11AR 6544534.1 374513.8 -266.0 -22.0 50.6 126

AZONE AASP22-12AR 6544542.3 374504.5 -265.8 -17.0 2.9 157

AZONE AASP22-13AR 6544544.4 374500.8 -265.3 -10.3 342.6 207.2

AZONE AASP22-14AR 6544544.3 374500.5 -265.4 -9.1 335.9 261.3

AZONE AASP22-15AR 6544534.2 374513.6 -266.5 -45.1 50.6 165

AZONE AASP22-16AR 6544541.8 374504.9 -266.7 -42.7 24.4 161.95

AZONE AASP22-17AR 6544542.0 374504.7 -266.7 -35.6 1.3 197.7

AZONE AASP22-18AR 6544544.4 374500.9 -265.6 -24.4 340.4 237.4

AZONE AASP22-19AR 6544544.2 374500.5 -265.6 -16.6 332.5 281.16

AZONE AASP22-21AR 6544541.7 374504.9 -266.7 -57.0 23.5 215.84

AZONE AASP22-22AR 6544541.9 374504.8 -266.7 -41.7 345.3 251.9

AZONE AASP22-23AR 6544544.0 374500.8 -266.1 -29.5 335.0 323.9

AZONE AASP9-01AR 6545030.8 374217.4 119.8 -19.9 232.6 204

AZONE AASP9-02AR 6545030.5 374218.3 119.7 -33.1 223.4 131.9

AZONE AASP9-04AR 6545029.2 374220.5 119.7 -27.0 172.9 151

AZONE AASP9-06AR 6545030.1 374218.5 119.9 -19.3 178.5 152.8

AZONE AASP9-07AR 6545030.4 374218.2 119.9 -22.4 209.9 192.4

AZONE AASP9-08AR 6545029.8 374219.3 120.3 -8.5 214.5 189.4

AZONE AASP9-09AR 6545030.8 374217.4 120.3 -6.7 237.9 132.4

COW BC1704-013AE 6543392.6 375448.7 -292.7 -52.5 202.0 426.1

FLET WF405SOD-01AE 6543631.6 375234.7 -399.7 -33.5 231.1 627.3

LARK BL1730-01AE 6543246.8 375358.4 -300.2 -14.8 243.3 272.5

LARK BL1730-02AE 6543244.8 375359.7 -300.3 -13.0 212.0 330.5

LARK BL1730-03AE 6543244.6 375359.9 -299.9 -10.0 188.1 363.3

LARK BL1730-04AE 6543246.3 375359.2 -300.6 -37.6 245.4 485.5

LARK BL1730-05AE 6543244.8 375360.7 -300.8 -35.3 212.2 489.5

LARK BL1730-06AE 6543244.7 375360.8 -300.8 -28.6 194.0 546.4

LARK BL1730-07AE 6543244.3 375361.1 -300.5 -34.0 192.5 685.4

LARK BL1730-08AE 6543246.0 375359.9 -300.9 -49.4 227.4 579.26

LARK BL1730-09AE 6543246.4 375359.5 -300.8 -44.3 204.9 642.43

LARK BL1941SP3-06AE-A 6542438.7 375455.4 -405.1 -53.6 59.4 372

LARK BLB13-08AE 6542350.2 375841.7 -401.5 -44.3 195.6 435

LARK BLB16-06AE 6541997.7 375929.5 -458.1 -27.3 254.8 507.73

MASON BM1941SP3-02AE 6542438.4 375425.1 -406.0 -38.8 217.2 366.4

MASON BM1941SP3-03AE 6542439.3 375424.8 -405.9 -33.6 267.0 339.4

MASON BM1941SP3-08AE 6542440.6 375424.8 -406.0 -39.5 282.2 450.37

MASON BM1941SP3-11AE 6542436.7 375428.5 -406.2 -45.3 195.9 487.7

MASON BM1941SP3-12AE 6542436.7 375428.7 -405.8 -26.0 182.2 499.1

MASON BMB13-05AE 6542350.5 375841.4 -401.1 -25.7 235.1 735.4

MASON BMB16-08AE 6541899.1 375982.4 -471.5 -23.6 217.7 486.7

WF AWSP22-02AR 6544528.9 374510.9 -266.6 -37.8 183.3 256

WF AWSP22-03AR 6544528.6 374511.1 -266.7 -31.7 169.4 282.1

WF AWSP22-04AR 6544529.4 374510.2 -266.7 -52.0 215.6 240.08

WF AWSP22-05AR 6544528.7 374511.1 -266.7 -37.6 170.0 314.7

WF AWSP22-06AR 6544529.3 374510.3 -266.7 -56.2 210.1 321

WF AWSP22-07AR 6544528.9 374510.8 -266.7 -43.0 172.4 374.3

WF AWSP22-08AR 6544528.7 374511.0 -266.8 -55.0 188.1 417

WF AWSP22-09AE 6544528.9 374510.8 -266.7 -61.1 189.4 404.7

WF AWSP22-10AE 6544528.7 374511.1 -266.8 -54.2 173.7 509.9

WF AWSP22-41AR 6544533.5 374505.4 -266.6 -56.6 245.6 294

WF AWSP22-42AR 6544533.3 374505.4 -266.4 -50.2 225.9 210

WF AWSP22-44AR 6544533.4 374505.4 -266.5 -50.4 185.9 275.6

WF AWSP22-45AR 6544532.9 374506.2 -266.8 -48.7 168.2 515.7

WF WW395-15AE 6543803.3 375249.2 -392.4 -39.7 176.0 57.2

WF WW395-15AE-A 6543803.4 375249.1 -392.7 -39.6 176.2 407

WF WW405DD-40AR 6543665.3 375286.5 -398.8 -54.0 236.5 274

WF WW405DD-41AR 6543665.2 375286.6 -398.8 -53.6 210.3 261.15

WF WW405DD-42AR 6543665.1 375286.6 -398.7 -48.5 188.9 252

WF WW420-01AR 6543910.4 375033.6 -417.5 -9.4 226.0 173.9

WF WW420-02AR 6543910.0 375033.8 -417.4 -8.1 194.1 160.3

WF WW420-03AR 6543910.4 375033.5 -417.9 -25.0 233.8 150

WF WW420-04AR 6543910.1 375033.6 -418.2 -25.1 207.0 159.04

WF WW420-05AR 6543910.8 375033.4 -418.6 -37.1 251.9 198.16

WF WW420-06AR 6543910.3 375033.5 -418.3 -40.2 221.4 133.6

WF WW420-07AR 6543910.0 375033.9 -418.6 -37.0 197.3 158.8

WF WW420-08AR 6543910.4 375033.4 -418.4 -51.8 238.7 135.3

WF WW420-10AR 6543909.5 375034.4 -418.6 -46.4 187.3 203.8

WF WW420-13AR 6543843.5 375079.7 -418.6 -31.9 242.3 140.9

WF WW420-14AR 6543843.4 375079.7 -418.6 -46.5 225.5 132

K90C-01NE 6541642.9 374865.6 288.2 -63.1 58.3 1178.1

K90C-01NE-W1 6541642.9 374865.6 288.2 -63.1 58.3 1095.6

K90C-01NE-W1B 6541642.9 374865.6 288.2 -63.1 58.3 1135.34

01C A01SP9-03NE 6545030.3 374218.2 122.8 30.3 183.2 101.7

30C B30-1830-01NR 6542723.7 375515.5 -356.4 10.8 265.9 44.8

30C B30-1830-02NR 6542723.6 375515.5 -356.3 16.8 233.7 38.74

30C B30-1830-03NR 6542724.2 375515.3 -355.2 34.7 265.9 42

30C B30-1830-04NR 6542723.7 375515.4 -354.2 45.5 232.9 29.6

30C B30-1830-05NR 6542723.8 375515.8 -353.9 67.4 257.8 29.7

30C B30-1830-06NR 6542709.2 375519.3 -355.9 31.7 218.0 30

30C B30-1830-07NR 6542711.2 375527.1 -356.2 32.1 182.8 38.7

30C B30-1830-09NR 6542712.2 375526.5 -354.1 79.1 181.5 30

30C B30-1830-10NR 6542717.8 375548.7 -359.5 26.9 189.4 56.64

30C B30-1830-11NR 6542717.8 375548.7 -359.2 39.4 189.3 62.4

30C B30-1830-12NR 6542722.5 375515.9 -357.0 -6.7 231.5 81.06

30C B30-BRI-41NR 6542133.1 375928.4 -385.5 51.7 275.9 54.95

40C W44-405-007NE 6543706.6 375122.4 -398.3 32.0 224.5 80.5

40C W44-405-008NE 6543706.6 375122.4 -397.7 45.0 224.5 161.5

40C W44-405-018NR 6543681.2 375165.7 -399.3 16.0 221.5 188.8

Delta EDRAW-15NR 6543707.3 375706.0 -496.6 -35.2 85.5 95.9

Delta EDRAW-16NR 6543707.2 375706.2 -495.7 -12.9 78.1 77.9

Delta EDRAW-18NR 6543707.5 375705.9 -495.8 -13.6 64.3 75

Kappa EK518-01NR 6543596.9 375758.0 -494.7 -13.1 116.6 150

Kappa EK518-04NR 6543607.1 375754.9 -494.5 -11.4 98.6 108.11

Kappa EK518-07NR 6543607.0 375755.0 -494.5 -15.5 91.6 105.05

Kappa EK518-08NR 6543607.0 375754.9 -494.3 -15.3 74.6 101.6

Kappa EK518-10NR 6543607.2 375754.6 -494.3 -10.6 61.6 104.9

MASON BM1941SP3-14AE 6542440.1 375424.7 -405.9 -31.3 283.4 428.9

Spargos KXDD001 6543275.1 353944.7 427.7 -59.4 88.9 560.1

Spargos KXDD002 6543292.2 353853.8 431.3 -61.3 93.5 739.1

Spargos KXDD003 6543209.7 353836.3 429.7 -66.0 90.1 741.52

Spargos KXDD004 6543139.2 353827.3 429.0 -65.2 89.1 671.7

TORONTO, 18. September 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse von Goldexplorations- und Infill-Bohrungen in der Mine Beta Hunt und der Mine Spargos bekannt zu geben:- Infill- und Erweiterungsbohrungen, die auf die Zone Mason abzielten, lieferten überzeugende Ergebnisse, die den mineralisierten Strang um 100 Meter auf 800 Meter verlängerten und das Vertrauen in eine potenzielle neue Lagerstätte für einen zukünftigen Abbau stärkten.- Die Bohrungen bei Larkin füllten das nördliche Ende der Mineralressource Larkin auf. Die Ergebnisse geben zunehmendes Vertrauen für eine Hochstufung der aktuellen abgeleiteten Mineralressource in den angezeigten Status.- Die Bohrungen in den Lagerstätten A Zone und Western Flanks konzentrierten sich auf die Aufwertung der Mineralressource, wobei die Ergebnisse im Allgemeinen die aktuelle Interpretation unterstützen und das Vertrauen in den abgeleiteten Teil der Mineralressource erhöhten- Die Bohrungen bei Spargos konnten die hochgradige Mineralisierung bis zu 140 Meter unterhalb der aktuellen Bohrungen auf 580 Meter unter der Oberfläche erweitern. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen.Die jüngsten Highlights der Abschnitte des laufenden Beta Hunt Untertage-Diamantbohrprogramms und des Spargos-Bohrprogramms sind unten aufgeführt:Mason2- BM1941SP3-02AE: 12,2 g/t über 6,0 Meter- BM1941SP3-14AE: 14,7 g/t über 4,0 Meter und 8,0 g/t über 7,0 Meter- BM1941SP3-09AE: 5,9 g/t über 7,8 Meter- BM1941SP3-08AE: 3,8 g/t über 11,4 MeterLarkin2- BL1730-06AE: 4,2 g/t über 9,0 Meter und 11,2 g/t über 2,7 Meter- BL1730-05AE: 3,0 g/t über 12,0 Meter- BL1730-08AE: 4,0 g/t über 10,0 MeterWestern Flanks 1- AWSP22-08AR: 12,0 g/t über 5,1 Meter- AWSP22-02AR: 3,2 g/t über 12,8 Meter- AWSP22-42AR: 2,8 g/t über 19,7 Meter- AWSP22-45AR: 5,9 g/t über 13,9 Meter, einschließlich 9,2 g/t über 1,7 MeterA Zone1- AASP22-16AR: 17,4 g/t über 2,6 Meter- AASP22-21AR: 3,3 g/t über 9,8 Meter- AASP22-17AR: 3,0 g/t über 9,7 Meter- AA38ACC-07AR: 4,2 g/t über 4,2 MeterSpargos1.- KXDD003: 12,8 g/t über 2,1 Meter und 4,4 g/t über 9,1 Meter- KXDD004: 6,0 g/t über 5,0 Meter und 3,4 g/t über 6,1 Meter1. Geschätzte wahre Breiten2. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Heute haben wir im Rahmen des Bohrprogramms 2023 Beta Hunt weitere starke Ergebnisse in unserem Vorzeigebetrieb gemeldet. Das Thema der Entdeckung neuer mineralisierter Scherzonen durch die Exploration von bestehenden unterirdischen Erschließungen, die Erweiterung der Streich- und Tiefenausdehnung bekannter Scherflächen durch die Bohrungen und die Erweiterung unserer Ressourcenbasis gehen weiter.Unsere jüngsten Ergebnisse aus der Zone Mason lieferten weiterhin signifikante Ergebnisse, einschließlich 14,7 g/t auf 4,0 Metern und 12,2 g/t auf 6,0 Metern, was das Potenzial für unsere nächste neue Mineralressource im Beta Block westlich und parallel zur bestehenden Mineralressource in der Zone Larkin unterstützt. Die Ergebnisse bei Mason stützen weiterhin das Potenzial, das wir zuvor identifiziert haben (siehe Karora-Pressemitteilung vom 23. Januar 2023), für das weitere Wachstum der Zone, die nun um weitere 100 Meter auf 800 Meter Streichlänge erweitert wurde.Ein Hauptschwerpunkt unseres Bohrprogramms 2023 ist die Aufwertung von Teilen unserer großen abgeleiteten Mineralressourcenbasis. In der Zone Larkin ergaben neue Infill-Bohrergebnisse, die zur Aufwertung und Erweiterung der aktuellen Mineralressource bestimmt sind, vielversprechende Werte, einschließlich Abschnitte mit 4,2 g/t auf 9,0 Metern und 11,2 g/t auf 2,7 Metern (Loch BL1730-06AE). Sehr ermutigend sind auch die Ergebnisse unserer Infill-Bohrungen bei Western Flanks und in der Zone A. Zu den jüngsten Highlights zählen Abschnitte mit 12,0 g/t auf 5,1 Metern und 2,8 g/t auf 19,7 Metern in Western Flanks sowie 17,4 g/t auf 2,6 Metern in der Zone A. Sowohl in den Western Flanks als auch in der Zone A ist die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen. Diese beiden Scherungszonen bilden seit vielen Jahren das Rückgrat unseres Bergbaubetriebs und dürften auch in den kommenden Jahren noch einen Beitrag leisten.Die jüngsten Bohrergebnisse aus der Mine Spargos machen uns noch zuversichtlicher, dass unsere laufenden technischen Arbeiten zu einer formellen Entscheidung über die Entwicklung eines Untertagebaubetriebs führen werden. Unsere Bohrungen haben die bekannte Tiefe der Goldmineralisierung um 140 Meter auf eine Tiefe von 580 Metern unter der Oberfläche erweitert, einschließlich Abschnitten mit 6,0 g/t auf 5,0 Metern und 12,8 g/t auf 2,1 Metern. Wichtig ist jedoch, dass die Lagerstätte in der Tiefe weiterhin offen ist.Insgesamt bestätigen die heute gemeldeten Ergebnisse das Potenzial für weitere Entdeckungen, neue Mineralressourcen und die laufende Aufwertung der Mineralressourcenkategorien sowie die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven. Wir werden im vierten Quartal 2023 eine aktualisierte Mineralressourcen- und Reservenschätzung vorlegen."Im Jahr 2023 konzentrierten sich die Goldbohrungen von auf die Aufwertung der Goldmineralressourcen bei Western Flanks, A Zone und Larkin, die Erweiterung der Mineralisierung der Zone Mason und die Erprobung der möglichen südlichen Erweiterung der Zone Fletcher nördlich der Alpha Island Fault. Die ersten Ergebnisse des Fletcher-Bohrprogramms wurden bereits veröffentlicht (siehe Karora-Pressemitteilungen vom 13. April, 8. August und 12. September 2023 ).Die Goldbohrergebnisse mit mehr als 1 g/t und ihre Standorte sind in Abbildung 1 dargestellt. Signifikante Ergebnisse mit mehr als 10 Gramm-Metern sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Bohrergebnisse beinhalten auch Bohrungen, die auf Nickel abzielen und auch auf Goldmineralisierung untersucht wurden.Abbildung 1: Grundriss von Beta Hunt, der alle Bohrspuren mit Goldergebnissen zeigt. Signifikante Ergebnisse beschriftet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72010/18092023_DE_Karora.001.pngIm Jahr 2023 konzentrieren sich die Bohrungen bei Western Flanks und Zone A auf die Aufwertung der bestehenden abgeleiteten Mineralressourcen für die Umwandlung in Mineralreserven. Die Bohrungen konzentrierten sich auf das nördliche Ende der Zone A sowie auf den nördlichen und südlichen Abschnitt der Western Flanks.Die Ergebnisse der Zone A unterstützen im Allgemeinen die aktuelle Interpretation der Zone A. Die Ergebnisse der Western Flanks zeigen, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt, wobei jedoch der nördliche Abschnitt der Hauptscherung im Vergleich zum aktuellen Ressourcenmodell in der Tiefe in der Hängewand versetzt ist (Abbildung 2). Die Neuausrichtung der Mineralisierung erfolgt etwa 300 Meter unterhalb des ultramafischen/Basalt-Kontakts und wird als dilatative, versetzte Fortsetzung der Hauptscherung der Western Flanks interpretiert. Diese Interpretation bietet das Potenzial für Dilatationswiederholungen mit zunehmender Tiefe. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse, die mit dem neu interpretierten Hangingwall-Offset in Zusammenhang stehen, weisen auf höhere Gehalte im Vergleich zum durchschnittlichen Gehalt der Western Flanks Resource von 2,7 g/t Au hin.Western Flanks (bestehende Auslegung der Hauptschere)- WW420-02AR: 4,8g/t über 12,6 Meter- WW420-02AR: 5,9g/t über 8,3 Meter- AWSP22-02AR: 3,2 g/t über 12,8 Meter- AWSP22-42AR: 2,8 g/t über 19,7 Meter- AWSP22-04AR: 2,5 g/t über 18,0 MeterWestern Flanks (Hängewandversatz)- AWSP22-08AR: 12,0 g/t über 5,1 Meter- AWSP22-45AR: 5,9 g/t über 13,9 Meter, einschließlich 9,2 g/t über 1,7 MeterA Zone- AASP22-16AR: 17,4 g/t über 2,6 Meter- AA38ACC-07AR: 4,2 g/t über 4,2 Meter- AASP22-21AR: 3,3 g/t über 9,8 Meter- AASP22-17AR: 3,0 g/t über 9,7 Meter1. Geschätzte tatsächliche Weiten.Abbildung 2: Querschnitt von Western Flanks (WF) North mit Blick nach Norden und zentriert um Bohrloch AWSP22-08AR. Zeigt den interpretierten Hangingwall-Versatz der mineralisierten Scherung Main WFs. Fenster von +/- 65 m.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72010/18092023_DE_Karora.002.pngDie Ergebnisse wurden von neun Bohrlöchern geliefert, die gebohrt wurden, um die interpretierte Mineralisierung der Zone Mason zu erproben, die sich etwa 100 bis 200 Meter westlich der Zone Larkin und parallel zu dieser befindet. Die vor kurzem abgeschlossenen Bohrungen haben den potenziellen Streich um 100 Meter auf 800 Meter erweitert. Alle neun Bohrlöcher lieferten signifikante Ergebnisse1 ; die wichtigsten Ergebnisse sind unten angegeben:- BM1941SP3-14AE: 14,7 g/t über 4,0 Meter und 8,0 g/t über 7,0 Meter und 4,5 g/t- BM1941SP3-02AE: 12,2 g/t über 6,0 Meter- BM1941SP3-09AE: 5,9 g/t über 7,8 Meter- BM1941SP3-08AE: 3,8 g/t über 11,4 Meter1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Mason hat das Potenzial, südlich der Alpha-Island-Verwerfung eine neue Bergbaumöglichkeit zu eröffnen. Alle bisher erhaltenen Ergebnisse werden mit dem Ziel überprüft, in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine neue Mineralressource für Mason zu erstellen.Bei Larkin wurden die Ergebnisse von zwölf Bohrungen geliefert, die zur Auffüllung und Erweiterung des nördlichen Endes der aktuellen Mineralressource niedergebracht wurden. Die Highlights dieser Bohrungen sind unten aufgelistet und machen deutlich, dass die Bohrungen die aktuelle Mineralressource aufwerten werden:- BL1730-06AE: 4,2 g/t über 9,0 Meter und 11,2 g/t über 2,7 Meter- BL1730-08AE: 4,0 g/t über 10,0 Meter- BL1730-05AE: 3,0 g/t über 12,0 Meter1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Die Diamantbohrungen bei Spargos Deeps umfassten vier Oberflächenbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.712 Metern, die darauf abzielten, die vertikale, abwärtsgerichtete Erweiterung der Hauptader von Spargos zu erproben. Die Bohrungen zielten auf eine Mineralisierung bis zu 140 Meter unterhalb der bestehenden Bohrungen ab.Drei Bohrlöcher (KXDD002, 003, 004) bestätigten die Erweiterung der Lagerstätte unterhalb der bestehenden Mineralressource, während Bohrloch KXDD001 erfolgreich den nördlichen Rand der abgeleiteten Mineralressource aufwertete. Die Mineralisierung wurde durch dieses Bohrprogramm auf 580 Meter unterhalb der Oberfläche erweitert und ist in der Tiefe weiterhin offen. Alle Bohrlöcher lieferten signifikante Ergebnisse1 in der angepeilten Main Lode-Position; die Highlights sind unten angegeben:- KXDD001: 4,4 g/t über 2,0 Meter- KXDD002: 4,8 g/t über 4,2 Meter- KXDD003: 12,8 g/t über 2,1 Meter und 4,4 g/t über 9,1 Meter- KXDD004: 6,0 g/t über 5,0 Meter und 3,4 g/t über 6,1 Meter1. Geschätzte tatsächliche Weiten.Diese Ergebnisse werden in eine aktualisierte Mineralressource für Spargos einfließen, um die Lagerstätte als Möglichkeit für eine Untertagemine zu bewerten, und werden als Teil der aktualisierten Mineralressource für Karora aufgenommen, die im vierten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll.Abbildung 3: Spargos-Längsschnitt mit Blick nach Norden, der die Mineralressource und die jüngsten Bohrergebnisse zeigthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72010/18092023_DE_Karora.003.pngDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie geschickt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 85 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens einen ZRM pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird.Karora wendet ein branchenübliches QA/QC-Verfahren an, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten.Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000-195.000 Unzen zu erhöhen. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karora´s Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen in seinem gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich unter anderem auf die Produktionsprognose, das Potenzial für weitere Entdeckungen, neue Mineralressourcen und die laufende Aufwertung der Mineralressourcenkategorien und die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven bei Beta Hunt sowie auf die fortgesetzte Erweiterung der bekannten Mineralisierung in der Tiefe in unserer Mine Spargos beziehen, den Zeitplan für den Abschluss von Kapitalprojekten und Ressourcenschätzungen, die Frage, ob die laufenden technischen Arbeiten zu einer formellen Entscheidung über die Entwicklung eines Untertagebaubetriebs in der Mine Spargos führen könnten, den Zeitplan für den Beginn des Abbaus, die Liquidität und die Kapitalressourcen von Karora, das organische Wachstumsprofil und das Potenzial der Explorationsprojekte, Minen, Verarbeitungsanlagen und Betriebe des Unternehmens.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 10g/t2. Geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten, sofern bekannt. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten, bei denen die geschätzten wahren Mächtigkeiten mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden können.