China hebt vorübergehende Beschränkungen für Goldimporte auf

Wie die Financial Times berichtet, hat die chinesische Zentralbank die vorübergehenden Beschränkungen für Goldimporte aufgehoben. Diese waren einigen Kreditgebern auferlegt worden waren, um den Renminbi zu schützen, hatten aber den Preis des Edelmetalls im Land ansteigen lassen. Die Einfuhrbeschränkungen für Gold wurden am vergangenen Freitag aufgehoben, so eine Person, die mit den Anweisungen vertraut sei, und eine weitere Person, die die Anweisungen erhalten habe.Die Differenz zwischen dem Shanghaier Goldpreis und dem Londoner Goldpreis hatte am vergangenen Donnerstag einen Rekordwert von 121 $ pro Feinunze erreicht. Nachdem die People's Bank of China die Beschränkungen für die Einfuhr des Edelmetalls gelockert hatte, habe sich die Spanne am Montag auf 76 $ verringert.China hatte im August die Quoten für internationale Goldeinfuhren durch Banken reduziert und eingestellt. Mit dieser Maßnahme sollte der Ansturm auf Käufe zur Absicherung gegen eine schwächere Landeswährung gebremst werden.Nach Veröffentlichung enttäuschender Wirtschaftsdaten ist der Renminbi Anfang September gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren gefallen.© Redaktion GoldSeiten.de