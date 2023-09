Mike Larson optimistisch in Bezug auf Gold

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network in Toronto kürzlich mit Mike Larson über dessen Einschätzung zur Goldpreisentwicklung. Der Goldpreis konnte die hohen Niveaus, die er zu Beginn des Jahres erreicht hatte, nicht halten, aber Mike Larson, Chefredakteur von MoneyShow, sieht die Aussichten für das gelbe Metall gegen Ende 2023 und bis ins Jahr 2024 dennoch positiv."Ich denke, wenn wir uns am Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank befinden, was ich annehme, und wenn die Möglichkeit besteht, dass die Fed im nächsten Jahr einige dieser Zinserhöhungen zurücknimmt, was ich glaube, dann ist das ein positiveres Umfeld für Gold", so Larson. "Wenn man die Hemmnisse für das System beseitigt, die den Goldpreis gebremst haben, dann wird das Jahr viel positiver enden. Und mit Blick auf das Jahr 2024 ist es eine der Anlageklassen, für die ich ziemlich optimistisch bin."In Bezug auf die Stimmung am Markt erklärt er: "Wenn ich das Umfeld beschreiben sollte, dann ist es vorsichtiger Optimismus. Im Allgemeinen sind die Menschen nicht bärisch. Ich denke, viele wollen sehen, ob es sich nur um eine Korrektur handelt oder ob es der Beginn von etwas Größerem ist – ist dies eine sanfte Landung oder der Beginn einer Rezession? ... Das ist die eigentliche Frage."© Redaktion GoldSeiten.de