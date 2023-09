Notenbank-Entscheidungen

Nachdem die EZB in der vergangenen Woche die Zinsen erneut angehoben hat, stehen in dieser Woche drei weitere Notenbanksitzungen auf dem Terminplan. Am morgigen Mittwoch beginnt die wichtigste Notenbank, die US-FED. Um 20 Uhr unserer Zeit erfolgt die Zinsentscheidung und um 20:30 Uhr beginnt die Pressekonferenz.Die Zeichen stehen eindeutig auf Pause. 99% gehen davon aus, dass die US-Notenbank FED den Leitzins unverändert bei 5,25% - 5,50% belassen wird, nur ein Prozent setzt dagegen. Ein Zinsschritt nach oben wäre also eine (negative) Überraschung für die Märkte:Am Donnerstag wird dann die Bank of England folgen. Es wird zwar eine Erhöhung um 0,25% erwartet, jedoch erscheinen am Mittwoch noch Inflationsdaten für Großbritannien, die die Entscheidung womöglich noch beeinflussen könnten.Am Freitag macht die Bank of Japan den Abschluss. Hier erwartet man keine Zinsschritte, doch es gab Andeutungen, dass die BoJ bis zum Jahresende die noch immer vorhandenen Negativzinsen abschaffen möchte.Die Japaner haben seit der Jahrtausendwende die Leitzinsen kaum mehr verändert und seit 2016 ist der Leitzins durchweg bei -0,10%:Japaner, die auf Gold gesetzt haben, anstatt auf Geldwerte, konnten massive Wertsteigerungen erzielen. Der Goldpreis im japanischen Yen hat sich in den vergangenen 20 Jahren versiebenfacht: