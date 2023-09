Australien bis 2025 ohne Bargeld?, Buchzensur & US-Invasion?

In Berlin wird der Wohnraum immer knapper, was Bürgermeister Wegner (CDU) auf die Idee der Wohnraumrationierung bringt - pro Person nur ein Zimmer. Bisher ist das nur ein Senatsentwurf. Die Nachfrage zu mindern, scheint keine Überlegung wert zu sein.In Australien wird die Nutzung von Bargeld immer weiter erschwert und zurückgedrängt, Bankfilialen geschlossen, Geldautomaten abgebaut. Die Macquarie Bank will Bargeld ab dem nächsten Jahr nicht mehr nutzen.In Missassauga, Ontario, staunt eine Schülerin nicht schlecht, daß nach den Ferien die Hälfte der Bücher ihrer Bibliothek verschwunden ist. Alles vor 2008 wurde ausgemustert, um so einer Richtlinie des Bildungsministers zu entsprechen.Auf Twitter machen Videos mit langen Trecks von Migranten auf Zügen und zu Fuß gen US-Grenze die Runde. Es scheint, als würde die Aufforderung "Kommt nicht" nicht beachtet.China hebt die Gold-Importbeschränkungen der Banken auf, nachdem letzten Freitag ein Rekord-Aufpreis von 121 $/oz gegenüber dem Londoner Preis verzeichnet wurde. Goldrausch in China?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)