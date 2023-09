Gold - Der Markt treibt es auf die Spitze

Der Goldpreis befindet sich seit der Trendumkehr an der seither gültigen Unterstützung bei 1.892 USD Ende Juni in einer sich weiter dreiecksförmig zuspitzenden Konsolidierung. Zuletzt war der Wert ausgehend von der Unterseite der Formation in Richtung der übergeordneten Abwärtstrendlinie angestiegen. Am Montag gelang zwar der Sprung über die Hürde auf Höhe von 1.930 USD, doch schon gestern wurde der Anstieg erneut abverkauft. Damit spitzt sich die Lage über der Unterstützung bei 1.920 USD nochmals zu.Solange die Unterstützungsmarken bei 1.920 und 1.915 USD nicht unterschritten sind, hätten die Bullen erneut die Chance, den Goldpreis an das gestrige Hoch bei 1.947 USD und die Hürde bei 1.959 USD zu kaufen. Allerdings wäre erst ein Sprung über diese Barriere bullisch zu werten. Bis dahin kann man davon ausgehen, dass das große Korrekturdreieck trotz aller Volatilität letztlich doch nach unten aufgelöst werden dürfte.Sollte der Kurs dagegen jetzt auch unter 1.915 USD einbrechen, stünde ein Test der Unterseite der Range bei 1.884 und 1.892 USD an. Darunter wäre ein starkes Verkaufssignal aktiv und mit der Fortsetzung der Baisse bis 1.860 und 1.840 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)