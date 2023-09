IAMGold - Der Grundstein ist gelegt! Spuren die Bullen?

Der Markt der Goldminenaktien dümpelt seit geraumer Zeit vor sich hin. Viele Goldaktien zeigen kaum charttechnisch verwertbare Kursmuster. Entsprechend ist eine halbwegs seriöse Prognose, die in die mittel- bis langfristige Richtung geht, eher schwierig.Ein kleiner Lichtblick stellt hingegen die Aktie von IAMGold Corporation dar, die immerhin seit Herbst 2022 bekannte Muster und Strukturen zeigt. Zusätzlich könnte der Kurs in Kürze wieder anspringen und die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten auf ungeahnte Hochs hieven.In der letzten Analyse vom 29. März “IAMGold – Gelingt der ganz große Ausbruch in diesem Anlauf?” wurde nach einem signifikantem und mehrjährigem Tief ein fünfteiliger Aufwärtsimpuls nach Elliott Wave identifiziert. Dieser sollte laut Prognose entsprechend nach einer noch fehlenden Welle C korrigiert werden. Als Kursziel kam die grüne Unterstützungszone zwischen ca. 2,15 und 1,84 USD infrage.Aus diesem Szenario wurde zunächst allerdings nichts. IAMGold stieg erst einmal munter weiter und überbot im April und Mai die Welle-5-Hochs signifikant. Erst bei 3,34 USD kam die Aufwärtsbewegung zum Stoppen und kippte wieder.Innerhalb von knapp drei Monaten nähert sich der Kurs mit großen Schritten schließlich der Marke von 2 USD. Das Tief der Welle A aus dem März bei 2,07 USD wurde am 21. August bei 2,09 USD direkt getestet. Ebenfalls getestet wurde in diesem Zusammenhang die wichtige grüne charttechnische Unterstützungszone zwischen ca. 1,84 und 2,15 USD.Mit dem dort erfolgten Pullback und dem zeitweisen Ausverkauf des RSI, der zeitweise bei 21 notierte, stehen die Chancen gut, dass IAMGold ab jetzt wieder richtig Gas geben könnte. Sofern die genannten letzten Tiefs halten, kann die Aktie in den kommenden Monaten gut und gerne die Marke von ca. 4 USD auf Basis der dort verlaufenden Widerstandslinie erklimmen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.