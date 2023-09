Perth Mint erzielt erneut starkes Jahresergebnis

Die australische Münzprägeanstalt Perth Mint meldete für das zum 30. Juni 2023 geendete Finanzjahr heute einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 52,67 Millionen Dollar. Der Nettogewinn nach Steuern belief sich auf 36,83 Millionen Dollar. Der Gewinn für das gesamte Jahr basierte auf einem historisch hohen Umsatz von 23,19 Milliarden Dollar.Die Raffinerie der Münzanstalt verarbeitete im Finanzjahr 15,99 Millionen Unzen Gold- und Silberdoré, was einem Rückgang von 17,68 Millionen Unzen im Jahr 2021/22 entspricht. Die Scheideanstalt verarbeitete etwa 78% des neu geförderten Gold-Dorés, das 2022/23 in Australien produziert wurde, heißt es in der Pressemitteilung.Die Sammler- und Anlegermünzen, Medaillons und geprägten Barren der Münzanstalt, die in Perth entworfen und hergestellt werden, erfreuten sich weltweit auch weiterhin Beliebtheit: Im Laufe des Jahres wurden 19,22 Millionen Stück im Gesamtwert von 3,67 Milliarden Dollar verkauft. Die wichtigsten Märkte waren erneut die Vereinigten Staaten und Deutschland.© Redaktion GoldSeiten.de